Les empreses del territori, protagonistes de la transició: una mirada al Fons de Transició Nuclear
Vivim un moment clau. La transició energètica ja no és una opció: és una necessitat, una oportunitat i, sobretot, una responsabilitat compartida.
Les empreses del nostre territori ho saben. Ho demostren cada dia amb inversions, innovació i projectes que aposten pel futur. I ara tenen una nova eina per fer-ho possible: el Fons de Transició Nuclear.
La passada convocatòria de juliol va evidenciar una cosa fonamental: el territori té talent, iniciativa i capacitat d’inversió. S’han presentat 363 projectes, amb la participació de més de 450 empreses. Pimes, cooperatives, autònoms i companyies industrials que han cregut que podien aportar valor, diversificar-se, créixer i contribuir al desenvolupament sostenible de les nostres comarques.
Això no és casualitat. És la prova que, quan hi ha una oportunitat real i unes bases pròpies adaptades al món empresarial, el territori respon.
Els projectes han estat diversos: des d’inversions industrials i d’eficiència energètica fins a iniciatives d’innovació tecnològica, transformació agroalimentària o nous serveis digitals.
Les sis línies de la convocatòria han permès donar cabuda a tot tipus d’empreses, amb una resposta especialment alta en la línia d’inversió i una bona presència de projectes en innovació i cooperació. És un primer pas molt important.
Però encara tenim camí per recórrer. Encara hi ha empreses que pensen que aquests fons no van amb elles, que això és massa complex, massa lluny, massa gran. I no és així. El fons està pensat per a totes aquelles empreses que vulguin fer el pas —gran o petit— cap a un model més eficient, més competitiu i més responsable.
Des de l’OTE Cambra de Comerç de Reus, juntament amb ACCIÓ, les Oficines de Transició Energètica Col·legials (OTEC) i altres agents econòmics, hem treballat colze a colze per difondre, orientar i validar projectes amb criteris tècnics i estratègics.
El nostre paper és ajudar les empreses a traduir les seves idees en propostes viables, alinear-les amb els ajuts existents, verificar-ne l’elegibilitat i garantir que la documentació tècnica i econòmica compleixi els requisits de les bases.
La nova convocatòria del 2026 arribarà amb millores tècniques i més maduresa operativa, amb terminologia i criteris harmonitzats amb altres programes d’ajuts, terminis més clars i previsibles entre la publicació de bases i la convocatòria, la possibilitat d’incorporar nous sectors (com el primari) i línies d’emprenedoria capil·lar més properes al territori.
La transició energètica no només canviarà la manera com produïm o consumim energia. Canviarà la manera com entenem el creixement empresarial, la col·laboració intersectorial i la competitivitat.
Ens farà més resilients, més eficients i més connectats amb el territori.
El futur energètic de Catalunya s’escriu també des de l’Ebre, des del Baix Camp, des de la Conca... des de cada comarca que creu en el seu potencial.
El futur no vindrà de fora. El construirem nosaltres.