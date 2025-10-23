El Baix Penedès en una cruïlla històrica
Fer realitat, política i institucionalment, allò que ja és realitat a peu de carrer. Aquesta màxima del president Tarradellas em permet preguntar-me en veu alta allò que tots i totes -els que vivim en aquest territori- ja sabem; és a dir, hi ha una sinergia, una realitat diària comuna entre els habitants del Baix i l’Alt Penedès, el Garraf i l’Anoia? Indiscutiblement, sí. Hi ha, al mateix temps, una estructura institucional, en termes de gestió política, d’aquesta realitat? També indiscutiblement, en aquests moments, no.
Per tant, des del PSC del Baix Penedès aixequem la veu perquè entenem que ha arribat l’hora fer un pas endavant. Un pas endavant valent, amb ambició, pensant en les generacions futures. Un pas necessari, imprescindible.
Mireu, en aquesta comarca estem vivint un creixement demogràfic i urbanístic sense precedents. La nostra mateixa situació geogràfica, a mig camí de Barcelona i Tarragona, unit a la realitat de moltes famílies provinents de l’àrea metropolitana de Barcelona que venen a viure al Baix Penedès per guanyar en qualitat de vida, ens ha convertit en un dels territoris més dinàmics del país.
Això suposa una gran oportunitat... però també implica reptes que hem de saber afrontar i resoldre. Per això entenem que cal nodrir el territori amb noves inversions en equipaments i infraestructures de serveis essencials com ara la sanitat, l’educació, la mobilitat i els serveis socials. Pensant amb ambició, a mig i llarg termini, preveient els efectes d’aquest creixement que estem vivint i seguirem vivint.
Al mateix temps, des del PSC entenem que hem de ser capaços d’atreure nova activitat econòmica i crear llocs de treball estables i ben remunerats. No volem ser un territori subsidiari de Barcelona, ni de Tarragona. Volem que els nostres habitants no només visquin, sinó que puguin treballar a la comarca, sense haver de desplaçar-se més de 50 quilometres per poder guanyar-se la vida. Si fem les coses bé podem aconseguir-ho.
Deia abans que des del PSC del Baix Penedès convidem la comarca a fer aquest pas endavant de gegant... i quin és aquest pas, al nostre parer, imprescindible? Doncs inscriure’ns sense complexos i sense dubtes a la dinàmica del gran Penedès que inclou les dues comarques del Penedès, més el Garraf i l’Anoia. Repeteixo, no diem res que no sigui real ja a peu de carrer per a milers i milers de conciutadans nostres. Si sumem esforços podem aconseguir més resultats i més ràpidament.
Sempre hem defensat que la política està per resoldre problemes, no per crear-los. Que el diàleg fecund entre els considerats “diferents” dona sempre millors resultats que les batalles estèrils i que els insults. Que els responsables polítics hem de ser capaços d’obrir camins, proposar sendes de progrés i tenir la determinació de liderar la societat en la bona direcció.
Per això, des del PSC del Baix Penedès demanem al Consell Comarcal, que mitjançant la Taula del Penedès, es lideri el necessari debat sobre aquest creixement que estem vivint i que es promogui un ambiciós estudi sobre els impactes i les necessitats de futur de la nostra comarca.
Aquesta és el camí, aquesta és la senda, aquest és l’instrument. Per a què? Per a ser una de les regions del país on tinguem un major nivell de qualitat de vida. Per viure millor, en definitiva.
Fa més de 50 anys un fill d’aquesta comarca, un fill d’abast universal, el gran mestre Pau Casals va llegir a les Nacions Unides el seu famós discurs “I’m a catalan.” En la seva intervenció va expressar el seu desig de què el futur estigués marcat sota el signe de la pau, va evocar el record del seu Vendrell natal, de la seva mare, de la seva terra. Durant tota la seva vida es va definir com un fill de la seva comarca natal a la que veia com un far de progrés dins de Catalunya.
Fem realitat el somni del mestre Casal. Som una comarca que ho té tot per triomfar però encara no tenim les totes les eines institucionals i polítiques per fer-ho possible. Aquest és l’escull que hem de superar. És l’hora de reivindicar sense titubejos el nostre lloc dins del Penedès i de treballar junts per convertir aquest creixement en progrés, benestar social i oportunitats per a tothom.
Avancem!