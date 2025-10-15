Els «herois invisibles» de la policia local de Torredembarra
Fa uns dies vaig tenir la gran satisfacció de presidir la festivitat de la policia local de Torredembarra, en honor dels Àngels Custodis, el patró dels cossos policials. En aquesta ocasió l’honor és més gran ja que la festivitat coincideix amb el 50è aniversari de la creació de la policia local de Torredembarra; mig segle ja, doncs, de vida.
Molt ha canviat Torredembarra en aquests darrers 50 anys (només cal pensar en l’evolució del nombre d’habitants), però hi ha una cosa que no ha canviat -i que espero que no canviï mai-: em refereixo al compromís de tots i totes, de cadascun i cadascuna, dels agents de la nostra policia local que han demostrat una professionalitat capaç de fer front a qualsevol contingència.
Per posar només un exemple entre mil, en aquesta darrera celebració vàrem dur a terme una menció especial per als diversos agents del cos que van participar solidàriament en l’ajuda als afectats per la Dana de València que tant ens va colpir l’any passat.
I això em serveix per posar en primer terme a uns servidors públics a qui, massa sovint, no es fa el reconeixement que es mereixen per la seva professionalitat i la seva dedicació.
Mireu, deia el president Maragall que Catalunya era un país ple del que ell definia com a «herois invisibles». Qui eren aquests herois, segons ell? Doncs la professora que anava cada dia a l’escola per educar i inspirar als seus alumnes, el comerciant que diàriament aixeca la persiana per oferir a la gent el millor producte al millor preu, el bomber que es precipita cap a un incendi per salvar vides i el nostre medi ambient, etcètera.
Seguint el fil del president Maragall, aquests «herois invisibles» són els que fan que la societat funcioni i que Catalunya hagi progressat tant. Els que tiren endavant el país.
Doncs bé, tots els agents del cos de la policia local de Torredembarra sou «herois invisibles», no en tingueu cap dubte. Com a alcalde he pogut copsar de primera mà el vostre compromís amb el poble i amb la nostra gent. He observat com heu actuat sempre amb una gran professionalitat i he constatat com aquest treball el feu amb abnegació i una dedicació plena, com a policia de proximitat que sou.
I quan parlo dels «herois invisibles» no parlo només dels agents, sinó també del personal administratiu, dels serveis auxiliars, dels voluntaris i del personal tècnic que fan que tot l’engranatge funcioni.
I els resultats estan a la vista. Com vaig tenir l’oportunitat de dir, els delictes a Torredembarra han baixat un 13%. I això malgrat els fluxos turístics que tenim a l’estiu i al progressiu augment del nombre d’habitants (tant els censats com els estacionals). Com diu el president Illa: la feina ben feta dona resultats.
Això també demostra que determinats discursos populistes -que es mouen sobretot a les xarxes socials, i que vinculen delinqüència amb l’augment de les persones nouvingudes- són falsos. És a dir, que amb les dades a la mà són objectivament mentida.
És perfectament possible créixer de manera sostinguda i mantenir uns estàndards de seguretat plenament òptims, malgrat que com sempre dic, mentre hi hagi ni que sigui un sol delicte, mai ens podrem donar per satisfets.
Mireu, una clau de l’èxit de la policia torrenca ha estat la seva capacitat d’adaptació als continus canvis tecnològics i a l’evolució social, demogràfica i legislativa que hi ha hagut aquests darrers 50 anys, amb tot el que això comporta.
Però el més important, el que és essencial, és que soc molt i molt conscient que mentre estic escrivint aquestes línies els agents de la policia local segueixen duent a terme el seu treball i esforç diari per fer de Torredembarra un municipi encara més segur.
Són els «herois invisibles», els que sempre donen la cara (en els bons moments, i en els mals moments), els que no fallen mai, els que estan al vostre costat quan els necessiteu i els que, aquí i ara, l’alcalde de Torredembarra vol homenatjar com es mereixen.