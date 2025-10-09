La Bassa Nova: Aigua que brolla de nou
Reus ha recuperat un tresor: la Bassa Nova, patrimoni històric i sentimental que ha acompanyat generacions de ganxets i ganxetes. Construïda a finals del segle XIX per l’empresa local La Hidrofórica, aquesta bassa no era només una infraestructura: era vida, era aigua i era futur per a les famílies i els camps de la ciutat. Avui encara ens parla, silenciosa, de com els nostres avantpassats van saber cuidar un recurs tan fràgil i valuós.
Quan l’Ajuntament en va assumir la gestió, el 1933, s’hi va aixecar la primera planta potabilitzadora de Reus —el recordat Clor Vell—, que va marcar un abans i un després en la salut i benestar de la ciutat. Reus ha conviscut sempre amb la sequera, però també ha sabut transformar cada gota en esperança gràcies a la inversió i la responsabilitat compartida.
Després de dècades de silenci, la Bassa Nova torna a bategar. I no torna només com a espai físic: torna com a memòria col·lectiva. Torna amb l’eco de rialles d’infants, amb les famílies que hi menjaven la mona, amb el perfum dels anissos de la venedora, amb els capvespres que tenyien de taronja els plataners majestuosos. Tota aquesta vida retorna a les nostres mans, ara convertida en un refugi climàtic, cultural i educatiu, un indret per respirar i emocionar-nos.
La inauguració va ser un autèntic retrat de la ciutat: centenars de persones, de totes les edats i àmbits, aplegades amb un sentiment compartit: estima i orgull. Perquè quan un espai ens connecta amb les arrels, ens recorda que som part d’una història molt més gran que nosaltres.
Aquesta fita no hauria estat possible sense l’esforç conjunt de tantes mans i voluntats. El nostre agraïment més sincer a institucions, tècnics, entitats i ciutadania, i molt especialment a Aigües de Reus, que ha sabut liderar aquest projecte amb passió i rigor.
La Bassa Nova ens recorda que Reus és i vol ser exemple en la gestió de l’aigua. De la recuperació de pous i minats al Pla Integral de Sanejament —el primer de Catalunya—, de la millora del tractament d’aigües residuals a l’EDAR a la potabilitzadora dels pous del polígon Agro-Reus: cadascuna d’aquestes inversions, amb un valor global de 2,1 milions d’euros, ha estat un pas més per garantir el futur. I ara, amb la futura Estació Regeneradora d’Aigua, prevista per al 2027, Reus torna a mirar endavant amb la responsabilitat d’una ciutat capdavantera.
Però si alguna cosa ens ensenya la Bassa Nova és que no tot són xifres. No és només pedra i aigua. És memòria i és futur. És ombra i és repòs. És un cor verd que ens recorda que l’aigua és vida.
Avui celebrem que Reus continua avançant sense oblidar les seves arrels. La Bassa Nova torna a brollar, i amb ella brolla també l’orgull d’una ciutat que estima el seu passat i creu en el seu futur. Gaudiu-la. Feu-la vostra. I preserveu-la, perquè les generacions que vindran també hi puguin aprendre, emocionar-se i estimar-la.