La Policia Local de Vila-seca, una policia de primera (malgrat l’Alcalde)
Massa sovint, en els darrers temps, la Policia Local de Vila-seca ha aparegut als mitjans de comunicació per qüestions poc honroses. És injust i preocupant. Injust, perquè la majoria d’agents del cos són professionals que treballen amb rigor i vocació de servei, deixant-s’hi la pell per garantir la seguretat i la convivència dels nostres carrers. I preocupant, perquè quan el que arriba a l’opinió pública són titulars negatius, la confiança dels veïns es veu erosionada i el prestigi del cos en surt malmès.
Tot plegat no és fruit de l’atzar. És responsabilitat política. L’alcalde Pere Segura i el seu equip de govern tenen el deure de posar els mecanismes necessaris perquè el mal comportament d’uns pocs no acabi tacant el nom de tot el cos policial. Quan es produeix un cas greu dins d’un cos de seguretat, el que toca és actuar amb rapidesa, transparència, depurar responsabilitats i reforçar la institució. El que no es pot fer és mirar cap a una altra banda, com si res no passés, deixant que la imatge de la Policia Local es vagi deteriorant davant dels ulls dels veïns.
En aquest punt també cal dir-ho clar: l’ansietat recaptatòria de l’alcalde Segura i del govern municipal contribueix a reforçar una percepció injusta de la policia. Massa sovint els veïns la veuen més com un instrument de sanció que no pas com el cos de seguretat i de protecció ciutadana que realment és. Aquesta imatge degradada no és responsabilitat dels agents, sinó d’una manera de governar que hauria de posar en valor la feina preventiva, de proximitat i de servei públic que fan els policies locals.
Enmig d’aquest context, la notícia coneguda la darrera setmana ens recorda què vol dir tenir una policia local propera i compromesa. La desarticulació d’una trama d’empadronaments fraudulents, que afavoria la immigració il·legal, ha estat possible gràcies a la feina acurada dels nostres agents, que han sabut detectar el frau i actuar amb determinació, treballant colze a colze amb la Policia Nacional. Si no fos per ells, Vila-seca hauria continuat sent escenari d’un frau massiu que posava en risc la convivència i la confiança en les nostres institucions.
Això ens hauria de fer pensar. Què seria de Vila-seca si no tinguéssim uns agents que, malgrat tot, continuen donant el millor de si mateixos? Què seria d’un municipi que veu com la seva policia s’esforça, però que té al capdavant un govern municipal incapaç d’acompanyar-los amb lideratge i responsabilitat?
La diferència és clara: mentre la Policia Local fa la seva feina i demostra amb fets que està al costat dels veïns, l’alcalde Segura segueix sense escoltar el seu poble i, quan s’equivoca, és incapaç de rectificar. Ja ho hem vist, per exemple, amb les zones d’aparcament regulat a La Pineda.
Vila-seca necessita polítics que estiguin a l’altura dels seus servidors públics. Necessita un alcalde capaç d’assumir responsabilitats, fer autocrítica i posar per davant l’interès del municipi. I necessita una oposició valenta, disposada a fiscalitzar i a donar veu a les preocupacions dels veïns.
La Policia Local mereix respecte i suport. No pot ser que la seva imatge depengui de la deixadesa política. Vila-seca no pot permetre’s un govern que falla quan es tracta de defensar el bon nom de les seves institucions. És hora de dir-ho clar: la seguretat i la confiança dels veïns no poden quedar en mans d’un alcalde que no sap gestionar.