Un pas decisiu per transformar el barri del Carme
El Carme fa un pas decisiu cap a la seva transformació de futur. Parlem d’un projecte que ve de l’any 2019, quan des d’Esquerra Republicana vam posar sobre la taula la necessitat de desdoblar el CAP Sant Pere per apropar l’atenció sanitària al veïnat del barri.
Per la seva ambició i pel seu abast, amb tot, el projecte ha acabat prenent una nova dimensió. Avui parlem d’una gran actuació urbanística que inclou el nou CAP, un aparcament soterrat, habitatge de protecció oficial i, a més, una nova plaça per al veïnat. Parlem d’una transformació que no només aporta serveis de proximitat, sinó que revitalitzarà l’entorn, convertint-lo en una nova centralitat de la ciutat.
No ha estat un camí fàcil. Es tracta d’un complex projecte de ciutat, que ha requerit posar d’acord diverses administracions i superar fases administratives llargues. Però no hem deixat mai de treballar-hi: Noemí Llauradó primer i Òscar Subirats posteriorment van ser al capdavant de la regidoria de Salut. Sempre hem tingut clar que el resultat final serà positiu per a la gent del Carme i, per extensió, per a tota la ciutat de Reus. Ara ja estem en disposició de licitar el projecte i fer el pas definitiu perquè aquesta transformació sigui una realitat, gràcies a la feina feta conjuntament entre l’Ajuntament de Reus, el CatSalut i l’Incasòl.
El del Carme no és un projecte aïllat. Reus avança cap al futur amb actuacions urbanístiques de gran abast en punts estratègics: al nord, amb la reforma del carrer Ample i la plaça del Víctor i el seu entorn; al sud, amb la nova estació de Bellissens, habitatge protegit, l’illa d’equipaments públics a l’entorn del mercat i l’estació d’autobusos; i, a tocar del nucli antic, amb aquest projecte per al barri del Carme. Totes aquestes intervencions tenen un objectiu comú: cohesionar la ciutat, relligar els barris i preparar-la per a un futur més verd, sostenible i amb una millor mobilitat.
La gran intervenció que farem al Carme és gràcies també al veïnat del Carme. La seva col·laboració i el seu acompanyament constant han estat clau, al llarg del procés, per subratllar la necessitat de fer avançar el projecte. Aquesta transformació és, en bona part, mèrit seu.
Fa sis anys, des d’Esquerra, vam plantejar el desdoblament del CAP Sant Pere per transformar el Carme. El treball conjunt amb el CatSalut i l’Incasòl l’ha fet consolidar-se i avançar. I d’ara en endavant vetllarem perquè es desenvolupi segons el previst, amb una convicció clara: millorar la qualitat de vida de les persones.