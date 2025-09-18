El teu cervell, el teu futur
El 21 de setembre és el Dia Mundial de l’Alzheimer. Per a una part de la població, és un ‘dia mundial’ més entre altres ‘dies mundials’. Tanmateix, no ho és per als gairebé 50 milions de persones al món que pateixen algun tipus de demència, de les quals el 70% són Alzheimer.
Per a aquests afectats i les seves famílies és un dia especial. Una jornada que cada any ajuda a visibilitzar la malaltia i a desestigmatitzar-la. Però, més enllà de les activitats solidàries o fins i tot reivindicatives que poden coordinar administracions i societat civil per avui, potser el més important és la reflexió sobre l’emergència sanitària que suposa l’Alzheimer.
Les previsions són clares i preocupants: en els pròxims 25 anys, el nombre de persones afectades es triplicarà. Davant d’aquesta realitat, cal tenir present que avui encara no disposem de cap tractament farmacològic capaç d’aturar la malaltia, i molt menys de revertir-la.
L’Alzheimer és una malaltia llarga i dura, amb un cost econòmic elevadíssim per als sistemes de salut i serveis socials, i amb un cost emocional immens per a les famílies.
El primer impacte és humà. L’Alzheimer suposa la pèrdua progressiva de memòria, autonomia i identitat. Les persones afectades necessiten cada cop més suport i supervisió, i aquesta responsabilitat recau majoritàriament en l’entorn familiar. Es veuen alterades les relacions familiars, les rutines, les responsabilitats individuals i col·lectives, les obligacions laborals, la vida social. Davant de la pèrdua de facultats de la persona estimada, el seu entorn ha de prendre decisions complicades, fins i tot dramàtiques, com l’ingrés en una residència, tot claudicant amb impotència.
El següent impacte és econòmic i sanitari. L’Alzheimer és una de les patologies més costoses per al sistema públic, no només per l’atenció mèdica i farmacològica, sinó també per l’assistència domiciliària, les residències, els centres sociosanitaris i les prestacions socials vinculades a la dependència.
La Fundació Rosa Maria Vivar ha desenvolupat projectes transformadors per a aquest col·lectiu com, per exemple, el Centre Terapèutic per a l’Alzheimer i la Unitat de la Memòria a Reus, que atén més de 200 persones del territori. Tenim la voluntat, clara i decidida, de canviar les perspectives d’aquesta malaltia.
Volem contribuir a trobar una cura per a l’Alzheimer. Per aquest motiu, hem creat un Fons Internacional de Recerca que finança projectes sobre l’Alzheimer. El primer ha estat el projecte Polaris amb l’Hospital Clínic de Barcelona - Idibaps, els incipients resultats del qual comencen a clarificar la relació entre inflamació i Alzheimer, principalment en dones. Tant de bo aquest nou coneixement de la malaltia ens apropi a la seva cura. Continuarem invertint en recerca; per això necessitem la col·laboració ciutadana. Entre tots podem fer que l’Alzheimer no sigui l’emergència sanitària mundial dels anys vinents.
A més, a la Fundació Rosa Maria Vivar ens agrada donar una perspectiva optimista sobre l’Alzheimer. Parlem de prevenció. Hi ha factors de risc que són modificables amb hàbits de vida saludables. Com, per exemple, el son. Dormir bé o malament pot marcar la diferència entre patir una demència o no. Ens ho explicarà el Dr. Estivill (neurofisiòleg, especialista en medicina del son) a la conferència “El teu cervell, el teu futur. El factor clau del son”, juntament amb la Dra. Raquel Sánchez-Valle (neuròloga, directora mèdica de l’Hospital Clínic de Barcelona i cap del grup de recerca sobre l’Alzheimer de l’Idibaps) i el Dr. Jorge Sepulcre (neurocientífic, professor i director del Laboratori de Connectòmica Cerebral de la Facultat de Medicina de Yale. Patró de la Fundació Rosa Maria Vivar).
El pròxim 9 d’octubre al Palau de Congressos de Tarragona a les 19 h, una conferència gratuïta i oberta a tots els públics.
Us hi esperem!