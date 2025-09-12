Des de Reus, fem país: per la llengua, per la democràcia, per la independència
L’Onze de Setembre és un dia per a la memòria, però també per a l’esperança i per a la reivindicació. És el moment en què el poble de Catalunya reafirma la seva voluntat de ser i de decidir lliurement el seu futur. A ERC Reus ens sentim hereves i hereus d’una història de lluita, de resistència i de compromís amb la llibertat i la justícia social. Una història amb veu pròpia, a les institucions i al carrer.
Reus ha estat i és una ciutat activa, vinculada als grans moviments democràtics i socials del nostre país. Des del municipalisme, ERC Reus ha contribuït amb ambició a fer avançar Catalunya cap a un futur de llibertat. Estem convençudes i convençuts que cada pas que fem a la ciutat també és un pas que fem com a nació. Per això, en aquesta Diada, reivindiquem que la feina feta des de Reus (en la defensa de la llengua, en la promoció de la cultura, en la cohesió dels nostres barris per millorar la vida de les persones i en el compromís amb els valors republicans) és part de la lluita col·lectiva per la independència.
I en aquesta lluita, la nostra llengua, el català, és essencial. És l’eina que ens cohesiona com a poble i que garanteix la igualtat d’oportunitats a la ciutadania. A Reus, una ciutat diversa i acollidora, la defensa i la promoció del català són una responsabilitat compartida que ens permet construir una comunitat forta, inclusiva i amb futur. La llengua és la clau que ens uneix i que garanteix que tothom, vingui d’on vingui, formi part d’un sol poble.
També ens reafirmem en el compromís amb els valors democràtics i republicans. El republicanisme és més que un model institucional: és la defensa d’una societat basada en la llibertat, la igualtat i la fraternitat. Uns valors que avui són més necessaris que mai, davant l’avenç d’una extrema dreta que, també a Catalunya, amenaça drets que crèiem consolidats. La millor resposta és més democràcia, més cohesió i més fermesa en la defensa de les llibertats fonamentals.
Des de Reus, des de cadascun dels nostres barris, sabem que cada avenç en justícia social, cada millora en els serveis públics i cada pas en favor de la igualtat és també un pas més cap a la plena sobirania. La independència és el camí per garantir una vida digna a tothom, per tenir un país feminista, verd i lliure de corrupció. I aquest camí l’hem de continuar fent amb constància, amb coratge i amb la força de la gent.
En aquesta Diada Nacional, sortim al carrer amb orgull i amb esperança. Per honorar els qui ens han precedit i per reafirmar que, des de Reus i des de tot Catalunya, la nostra determinació per ser lliures no ha minvat pas. Perquè la nostra força és viva, i perquè tenim un objectiu clar: un futur lliure i republicà per al nostre poble.
Visca Catalunya lliure! Visca els Països Catalans!