El model econòmic de Cambrils: cuidar-lo o posar lo en risc
El turisme és la nostra columna vertebral, una columna que hem de cuidar i no malbaratar-la. Cambrils té un model econòmic clar i indiscutible: el turisme. Ens pot agradar més o menys, però és la realitat que alimenta —directament o indirectament— la nostra economia, els nostres serveis i el nostre progrés com a ciutat. No hi ha volta enrere: el turisme és la nostra columna vertebral i el que cal és gestionar-lo bé, cuidar-lo i promoure’l amb ambició.
Ara bé, a banda del turisme hi ha quelcom més que ens defineix. L’agricultura i la pesca formen part de la nostra identitat i del nostre ADN com a municipi. Han estat històricament el motor de la vida cambrilenca, i encara avui generen valor i singularitat. Un valor i una singularitat que com a municipi hem d’integrar en l’oferta turística. El futur de Cambrils passa també per reforçar el turisme des de diverses òptiques amb dos sectors tradicionals que han perdut el seu pes específic en l’economia però que són compatibles amb el desenvolupament turístic sempre i quan siguin distintius i ens facin singulars.
Però si volem ser competitius davant altres destinacions, hem de ser exigents amb nosaltres mateixos. Hem de garantir la cura de les nostres platges, un manteniment constant de l’espai públic, una jardineria cuidada, una neteja viària exemplar i una recollida de residus eficient. Tot això configura la imatge que reben els visitants i, alhora, la qualitat de vida dels veïns.Cambrils no pot funcionar per inèrcia. No ens podem confiar pensant que la gent vindrà sempre. El món és competitiu i, si no oferim un nivell alt i constant, els turistes escolliran altres destins. No podem permetre que la imatge de Cambrils decaigui ni que es consolidi la idea que som una ciutat que viu d’un passat d’esplendor, però que no es posa al dia.
El nostre repte és avançar-nos al creixement, oxigenar les zones més concorregudes i apostar per nous projectes que generin espais de qualitat per a residents i visitants. Però això només serà possible si establim com a prioritat absoluta el manteniment i la planificació, dotant el personal municipal dels recursos necessaris i, sobretot, amb lideratge polític que marqui el rumb. Hem de fer salts de qualitat que ens permetin posar les persones al centre. Millorar la qualitat de vida dels que hi vivim per millorar també la dels nostres visitants.
Nosaltres ho tenim clar i apostar per expandir la nostra realitat que pot donar-nos oportunitats amb el turisme rural i donar sortida als propietaris, en un terme que compta amb hectàrees i masos, actualment empobrits, degradats o marginats que poden suposar l’atracció de visitants que cerquen quelcom de diferent amb l’originalitat del km 0, de la degustació de producte de proximitat, sempre amb una estratègia a llarg termini. Pensem que dues terceres parts del nostre terme és rural, l’hem de cuidar posar en valor i fer una aposta pel medi ambient que atragui també un turisme slow i una opció més saludable.
També hem de ser conscients que l’habitatge s’ha convertit en una de les principals tensions del nostre model. Moltes persones que treballen en sectors vinculats al turisme —restaurants, hotels, comerç, serveis— tenen dificultats per viure a Cambrils. Si no hi posem remei, podem posar en risc una part essencial de la nostra economia: la gent que cada dia la fa funcionar.
Cambrils ha crescut amb la força del turisme de proximitat, el turisme nacional, que ha estat fidel i ha actuat com a base sòlida en els moments difícils. Si maltractem aquest segment, què ens queda? Tenim un pla alternatiu? La resposta és clara: no. I, per tant, ens ho juguem tot.
Hem de treballar sense complexos per engrandir aquest model econòmic, però amb responsabilitat, perquè no és un camí automàtic ni garantit. No hi ha futur possible amb un Cambrils que només vulgui ser ciutat dormitori. El futur passa per reforçar i modernitzar el nostre lideratge turístic, amb l’agricultura i la pesca com a eixos complementaris i identitaris, buscant sempre l’excel·lència i escoltant les necessitats tant de la població com dels visitants.
Cambrils té l’oportunitat de continuar sent referent. Però sense una estratègia clara, un lideratge fort i una aposta seriosa pel manteniment i la imatge, correm el risc de quedar-nos enrere. I això, simplement, no ens ho podem permetre. Malgrat que ho tinguem clar qui ho ha d’executar aquesta temporada, s’ha demostrat, sembla que ha estat de vacances.