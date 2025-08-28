Reus amb futur, Reus amb ambició
Esquerra ha estat, tradicionalment, un partit de govern a Reus. I això ens ha permès impulsar, també des de l’àrea d’Urbanisme, projectes importants que han anat configurant la ciutat que som avui. Projectes que no neixen de la casualitat, sinó que són fruit de l’ambició de tenir un Reus de futur millor per a tothom. Ara que hem passat l’equador del mandat 2023-2027, permeteu-me que faci balanç.
Aquesta experiència de govern, posem per cas en el mandat 2019-2023, ha estat clau per posar les bases d’una transformació urbanística que ja és visible, que ja es palpa, i que continuarà deixant empremta més enllà d’aquest mandat. La nostra brúixola és el Pla Estratègic Reus Horitzó 32, que ens marca el camí cap a la ciutat de futur que volem i que ens mereixem.
A la regidoria d’Urbanisme treballem amb una màxima molt clara: la transformació com a objectiu, sempre al servei de la millora de la qualitat de vida de les persones.
Reus, ciutat i territori
No es tracta només de carrers, places o edificis: es tracta de pensar una ciutat més amable, més verda, més accessible i més preparada per al futur. Una ciutat més còmoda per viure-hi, però també més cohesionada i ben connectada amb el seu entorn.
Perquè Reus és ciutat, i també és territori. I l’Urbanisme que impulsem des d’Esquerra té aquesta visió metropolitana, aquesta mirada oberta. Un exemple clar és tot el que estem impulsant a la zona sud, amb projectes que connecten ciutat i territori i que tenen un abast que va més enllà dels límits administratius..
Parlo de l’estació de tren de Bellissens, que millorarà substancialment la mobilitat al sud de Reus i ens vincularà millor amb municipis veïns. Parlo també de l’estació intermodal, que permetrà una mobilitat més àgil, més còmoda, donant alternatives reals als usuaris perquè es puguin moure de manera eficient. I parlo també del trasllat de la Facultat de Medicina de la URV al sud, un projecte clau per fer créixer un autèntic campus universitari i de recerca en un entorn ben connectat, per reforçar la capitalitat educativa de Reus al territori.
Planificació per al segle XXI
Un altre dels eixos fonamentals de la regidoria d’Urbanisme és la planificació. Una planificació pensada per respondre als reptes del segle XXI. Davant del canvi climàtic, cal un Urbanisme que s’avanci, que s’adapti i que actuï.
A ERC Reus tenim aquesta mirada de futur. Hem planificat més zones verdes, hem creat refugis climàtics accessibles per a tothom, i continuem apostant per una ciutat que creixi de manera sostenible.
Aquest Urbanisme també arriba a l’habitatge. Per això impulsem habitatges més eficients energèticament, més ben adaptats a les necessitats actuals. Projectes com la transformació de l’antiga Hispània, la rehabilitació d’habitatges al barri Fortuny, els pisos adquirits a Immocaixa o les actuacions al Carme o al Mas Iglésias, són exemples d’aquesta voluntat transformadora que pensa en clau social, en clau ambiental i en clau de ciutat cohesionada.
La ciutat sostenible que volem també es construeix des de la mobilitat. I aquí s’han fet passos molt importants. Hem pacificat carrers perquè el vianant guanyi prioritat respecte els vehicles; hem desplegat amb èxit el servei de bicicleta pública compartida, la Ganxeta, en una aposta clara d’Esquerra en el mandat anterior que avui ja és una realitat consolidada.
I també hem innovat amb propostes com el ‘Bus per tu’, un servei de transport a demanda que ha estat molt ben rebut per la ciutadania. Ara fem un pas més i impulsem un noi servei pensat especialment per al jovent, per facilitar els seus desplaçaments cap als centres educatius.
Reus cohesionat, Reus amb identitat
Finalment, vull assenyalar la nostra acció urbanística busca la cohesió, però també la consolidació d’una identitat col·lectiva, com a reusenques i reusencs. Volem una ciutat que es reconegui a si mateixa, que protegeixi la seva història, que estimi el seu patrimoni i que, alhora, uneixi els seus barris i la seva gent.
Per això estem treballant a fons en l’impuls d’un catàleg de patrimoni. Un catàleg que no serà només una eina tècnica, sinó un projecte de ciutat compartit. Perquè l’estem construint amb la complicitat de la regidoria de Cultura, de l’Arxiu Municipal, i sobretot, amb voluntat de fomentar la participació ciutadana.
I quan parlem de cohesió, també parlem de relligar la ciutat, d’unir barris. El projecte Nord-Sud és precisament això: una aposta per connectar el nord i el sud de Reus d’una manera natural, agradable, pensada per a les persones. Les actuacions al carrer Ample i al seu entorn, al Carme i al Carrilet i voltants busquem que ens dotem d’una ciutat cohesionada, que connecti persones, històries i oportunitats. També hem fet els primers passos per a la cessió per part d’Adif dels terrenys de l’estació de trens del nord.
En definitiva, des d’Esquerra impulsem una transformació de la ciutat que millora la qualitat de vida de les persones, que protegeix el patrimoni, que connecta la ciutat amb el territori i que aposta clarament per la mobilitat sostenible, la cohesió i l’ambició compartida.