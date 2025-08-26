Opinió
Preservem Tarragona (i les nostres platges) pels tarragonins!
El turisme per sé no és dolent. El turisme massificat, sí. I en tenim clars exemples a prop: Barcelona, Salou, Cambrils... però també Siurana. I el mateix ens està començant a passar a Tarragona i especialment a les platges a l’estiu, sense que ens avancem ni actuem..
Fa anys que als estius les platges s’omplen i que aparcar-hi és una odissea. Però aquest any tinc la sensació que encara és més insostenible i veïns, com els de la Móra, han començat a posar el crit al cel.
No pot ser que els veïns de la Móra o de qualsevol barri de platja de Tarragona visquin desbordats a l’estiu per l’allau de visitants, sense que l’Ajuntament hi posi remei. Aquesta problemàtica es repeteix a altres indrets de la ciutat com la platja Llarga i la platja Savinosa i les urbanitzacions properes.
Tots els aparcaments (ja siguin places de carrer o descampats) propers a les platges, haurien d’estar regulats a l’estiu per aconseguir un triple objectiu: 1) rotació d’aparcament, 2) que els veïns puguin aparcar al seu barri i els tarragonins anar a la platja i 3) desincentivar que gent de fora vingui a massificar les nostres platges.
I no, la solució no és fer pagar un preu irrisori d’un euro al dia com l’Ajuntament va proposar als veïns de la Móra, com es fa ressò la premsa local. La solució és clara: posar un preu elevat per als visitants de fora de Tarragona. Així doncs, si aquests visitants foranis volen venir a la platja, hauran de pagar, com a mínim per aparcar.
Com pagarien a Sitges, Vilanova i la Geltrú, Altafulla, Salou o Cambrils (i sense ser de platja, Siurana), per exemple. I si paguen, ajudaran a sufragar el cost de les externalitats negatives que aquesta massificació genera. I si no volen pagar, menys gent de fora vindrà i, per tant, més espai per als tarragonins.
I si els visitants han de pagar, és per mantenir la gratuïtat per als tarragonins, especialment els veïns de les zones afectades. Perquè no pot ser que els que vivim a la ciutat, paguem els nostres impostos a aquest Ajuntament i fem despesa diària al comerç local, haguem de lluitar per aconseguir un trist aparcament a les nostres platges.
I l’Ajuntament ha de governar i governar implica solucionar els problemes de la ciutat, decidir i executar. No traspassar la responsabilitat als veïns, demanant-los que siguin ells els que proposin la solució, com ha sigut el cas amb l’Associació de veïns de la Móra-Tamarit. Segons ha explicat el seu president a la premsa, l’Ajuntament els hauria dit que presentin una instància i indiquin els carrers i la tipologia de pagament. Només falta que els veïns hagin d’anar a pintar els carrers i tot.
Hem de preservar la nostra ciutat, la seva identitat, la seva cultura i tradicions, el seu comerç i també les seves magnífiques platges. I l’Ajuntament ha de decidir i executar polítiques que ajudin a preservar l’essència de la nostra ciutat. I l’hem de preservar per a que els tarragonins puguem continuar gaudint d’aquest paradís de ciutat que tenim.