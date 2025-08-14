Opinió
Tarragona, capital esportiva: quan l’èxit té nom propi
Tarragona ha tornat a demostrar que està preparada per a tot. Amb la celebració del Campionat d’Espanya Absolut d’Atletisme i del Tarragona Premier Pàdel P1 2025, la ciutat ha fet un pas més en la seva consolidació com a capital esportiva de referència.
Aquest mes, més de 700 atletes d’elit van competir a l’estadi Natalia Rodríguez davant de més de 12.000 espectadors, mentre que el torneig de pàdel ha reunit 152 esportistes internacionals i van omplir el Palau d’Esports Catalunya amb més de 4.500 aficionats. Han estat dos esdeveniments de primer nivell que han tornat a posar Tarragona al centre del mapa esportiu estatal i internacional.
I si tot ha funcionat amb una precisió admirable, ha estat gràcies a uns ingredients claus: la capacitat organitzativa de Tarragona, de les federacions, dels clubs, de les administracions i entitats implicades; i sobretot, del personal voluntari. Un gran exemple són els més de 140 voluntaris i voluntàries del Club d’Atletisme de Tarragona, que han estat l’ànima del Campionat d’Espanya Absolut d’Atletisme.
Amb dedicació, passió i una professionalitat exemplar, han fet que cada engranatge funcionés: des del control d’accessos fins a la gestió de la zona de competició, passant per l’atenció al públic, la coordinació dels corredors i la resolució d’imprevistos. I tot això, amb un somriure, amb energia, i amb la il·lusió de compartir espais amb figures de l’atletisme internacional.
Per a molts voluntaris, ha estat una vivència inoblidable. Han pogut estar al costat d’atletes que han pujat a podis olímpics, que han brillat en mundials i europeus, i que han fet vibrar l’estadi amb salts impossibles, relleus trepidants i curses que et deixaven sense alè. I ho han fet des de la proximitat, des de la complicitat, des del compromís amb l’esport i amb la ciutat.
El primer cap de setmana d’agost Tarragona va tornar a vibrar. Milers de persones es van apropar a l’Anella Mediterrània, els comerços de Campclar van notat l’ambient, els establiments de restauració es van omplir, i la ciutat va respirar esport. Ha estat una dinamització real que demostra que l’esport no només és competició: és comunitat, és orgull, és Tarragona.
I el més important: aquests esdeveniments d’elit es combinen perfectament amb la ferma aposta pel foment de l’esport base. Les instal·lacions esportives municipals i la resta d’equipaments de la ciutat s’omplen cada dia d’infants i joves que practiquen el seu esport preferit. Tarragona compta amb un teixit esportiu imparable, que fa que l’esport formi part del dia a dia de la ciutat, des de les escoles fins als clubs, des dels barris fins als grans escenaris.
Aquest 2025, Tarragona acollirà més de 50 esdeveniments esportius amb més de 40.000 esportistes, i no només venen: molts repeteixen. Perquè Tarragona ofereix una combinació única: instal·lacions de qualitat, una ciutat acollidora, una aposta clara per l’esport base, i sobretot, una xarxa humana imparable. Federacions, clubs, entitats, personal tècnic municipal… I voluntariat. Sense ells, res no seria possible.
I precisament per això, l’esport a Tarragona no frena: Ens esperen nombrosos esdeveniments més, cites esportives amb l’esport base com a màxim protagonista i competicions de primer ordre.
Per tot això, només podem dir: gràcies. Gràcies a tothom que ho ha fet possible. Gràcies per ser part d’aquesta Tarragona que creix, que s’organitza, que acull, que brilla. Gràcies per demostrar que, quan venen, molts repeteixen. I que quan Tarragona vibra, és perquè darrere hi ha persones que ho fan realitat. Gràcies per fer Tarragona referent de l’Esport.
Gràcies per ser Tarragona.