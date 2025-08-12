Opinió
D’intel·ligència i retallades
L’altre dia, que tornava de visitar els mixos que acull l’entitat a la qual poden adreçar-se si volen adoptar-ne un (bigotisdepica@gmail.com), Mixeta estava explicant això a les seves companyes: «Woody Harrelson, és un actor estatunidenc, protagonista de sèries televisives com Cheers pel·lícules com Una proposició indecent o L’escàndol de Larry Flint, i guanyador de dos Òscar i tres Globus d’Or, i un Emmy. Aquest personatge va participar en el passat Festival de Cannes.
Durant una roda de premsa algú va formular una pregunta fora de context: «Quina és la seva opinió sobre l’agressió no provocada contra Ucraïna per part d’una superpotència?» Harrelson, d’entrada va quedar sobtat per la pregunta, va respondre així: «Ah, jo soc de la mena d’individus que pensa que és abominable quan una superpotència, amb tot aquest poder militar, sense provocació, ataca un país com l’Iraq... Perdó! Com Afganist… Ui, no, Vietnam… Perdó, Corea… Oh, perdó, Ucraïna!».
Vaig quedar admirat. Mireu de quina manera més intel·ligent va desmuntar la propaganda d’una colla d’inútils i lladres que, amb l’excusa d’una hipotètica amenaça provinent de l’est volen justificar una despesa en armament convencional que, en el fons, servirà per protegir a les classes parasitàries que desgovernen el món dels seus propis ciutadans! Perquè ja veurem com reaccionarà la gent quan vegi que són retallades tot un seguit de conquestes socials que conformen l’estat del benestar.
Un dia, parlarem d’un discurs que va pronunciar la inefable Cayetana Álvarez de Toledo. Ja veurem, per exemple, com reaccionarà la gent de la república bananera que hi ha a l’altre costat dels Pirineus, quan amb l’excusa d’un hipotètic enemic, demanin a la gent que s’estrenyi el cinturó i, a canvi, vegi com es congelen les pensions, com la sanitat està mancada de recursos igual que l’ensenyament…
Qui pot tenir interès a envair una republiqueta que té l’agricultura enfonsada, la indústria destruïda (perquè primer la van deslocalitzar) i que ja no li queden colònies a les quals explotar? L’hipotètic invasor hauria d’estar ben torrat o farcit de cocaïna com el mininapoleó que tenen per president (i els seus socis alemany i anglès) per voler apoderar-se d’un lloc que només els donaria maldecap i despeses.
Ah, i posen la por al cos en nom de la democràcia, quan el mininapoleó en qüestió veu que el poble va donar la victòria a una coalició progressista i l’esmentat personatge, extralimitant-se en els poders que li atorga una excelsa constitució, se les empesca per donar el govern al que li passa per la barretina.
Sí, monsieur Macron està engegant a dida les famoses Liberté, Egalité i Fraternité, que ja es va carregar el Napoleó amb majúscules. Un personatge de trista memòria a la nostra ciutat, a la que les seves tropes van deixar reduïda a un poblet de només tres-cents habitants, gràcies a una matança que fou una anticipació de massacres com ara la de Gaza per part d’una colla de… I no ho dic, perquè dirien que soc antisemita, quan ells són els més antisemites, perquè els palestins, encara que no ho sembli, són tan semites com ells… o més, que molts són conversos.
De fet, això és fruit del nostre supremacisme moral. Tot el que fem nosaltres (encara que siguin les barbaritats més grans) està bé, ara, si ho fan els altres...