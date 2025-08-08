Cridats a fer processos formatius i de creixement
Una de les línies pastorals per a aquest nou trienni se centra en la formació. Aquest és un aspecte central que anem prioritzant en els darrers anys i que apareix de manera recurrent en les prioritats i plans estratègics anteriors.
Per tal de caminar sinodalment cap a la corresponsabilitat és molt necessari que tots ens formem en aquesta línia. El Consell Pastoral Diocesà va insistir en el fet que la formació no havia d’anar únicament adreçada als laics i laiques (que potser tenen una mancança en l’àmbit de la pastoral) sinó que tots, clergues i laics, cal que ens formem en sinodalitat per tal d’aconseguir que el treball que impulsen els equips rectors de les unitats pastorals sigui fluït i es desenvolupi d’una manera ben coordinada.
Tenim diverses ofertes formatives a partir d’aquest any:
- Una formació genèrica bàsica per aprofundir i consolidar la fe dels laics i laiques. Aquesta formació es pot rebre individualment o en grup a les parròquies amb les diferents activitats que s’hi ofereixen i els grups d’adults que es reuneixen ordinàriament per formar-se mitjançant mètodes diversos (Acció Catòlica General, lectio divina, Cursos bíblics per correspondència, ...)
- Una formació específica per als agents de pastoral que, sota el paraigua de l’Institut de Ciències Religioses Sant Fructuós, s’està oferint fa uns quants cursos a Tarragona, i aquest curs s’iniciarà a Reus.
- Uns cursos per a equips rectors consolidats de les unitats pastorals que dinamitzarà el departament de pastoral de l’Arquebisbat a la casa La Salle de Cambrils.
- Els cursos institucionals acadèmics de diplomatura i llicenciatura en ciències religioses.
- I, finalment, totes les xerrades, conferències, ponències, que cada parròquia, UPA, arxiprestat, delegació, secretariat o entitat eclesial vulgui oferir sobre algun tema concret que pugui ser d’interès en el temps actual o en el seu àmbit pastoral específic.
Tota aquesta oferta formativa ha de veure’s complementada per un acompanyament personalitzat que no sols pretengui garantir l’assoliment dels continguts sinó que, a més, ha de procurar que les persones que es formen puguin obrir el seu cor a la crida i a la missió que el Senyor els adreça en les seves circumstàncies particulars. Per això serà molt important iniciar, també, una escola d’espiritualitat i pregària.
Cal, també, que tota aquesta formació, a part de l’accent vocacional que acabem d’esmentar, tingui també un fort component evangelitzador, per tal de capacitar tots els cristians a donar testimoniatge de la pròpia fe arreu on siguin, posant en pràctica l’estratègia principal i fonamental per al primer anunci: el testimoniatge i compromís enmig del món.
Animeu-vos tots a formar-vos i a créixer en la fe en aquest nou curs que aviat començarem.