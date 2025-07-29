Opinió
Invertir en el futur: quan formar és també créixer
En un món cada cop més canviant, on el talent jove busca espais on aprendre, créixer i construir el seu futur, les empreses tenim un paper fonamental que va molt més enllà de la rendibilitat o l’eficiència operativa. Aquest curs 2025-2026, al Grup Oliva Motor hem volgut fer un pas endavant i donar una menció especial a un projecte que, tot i no ser nou dins la nostra organització, ara pren una dimensió molt més estratègica: la formació dual.
És cert que en altres ocasions ja hem comptat amb alumnes tant a les oficines com als nostres tallers. Però ha estat aquest any quan hem decidit atorgar a la seva presència un reconeixement especial. No es tracta només d’un gest simbòlic. Ens hem adonat que apostar pel talent emergent no és només una aposta de futur, sinó una de les millors decisions que podem prendre en el present.
La nostra organització compta amb grans professionals, persones que cada dia demostren vocació, coneixement i compromís. Que aquests mateixos professionals es converteixin en referents i guies per a joves en formació no només és enriquidor per a ells, sinó també per a nosaltres. L’acte de formar, d’acompanyar, de confiar en algú que comença, ens obliga a replantejar processos, a escoltar més i, sobretot, a créixer col·lectivament.
D’altra banda, la realitat del sector ens obliga a actuar amb responsabilitat. Professions com la de mecànic, pintor o xapista pateixen una escassetat alarmant de perfils qualificats. Ens enfrontem a un repte generacional que només es pot abordar des de la col·laboració entre centres formatius i empreses. Obrir les portes dels nostres tallers perquè joves aprenguin al costat de tècnics que s’han format dins de casa és una estratègia intel·ligent, ja que no només transmetem coneixement, sinó també cultura d’empresa, valors i sentit de pertinença.
Enguany, per primera vegada, hem organitzat una trobada amb els alumnes propers a iniciar les pràctiques. En aquest acte hi van participar el president de l’empresa, el director general, l’equip complet de recursos humans i diversos caps de departament que també faran de tutors. La trobada no era només protocol·lària: volíem mirar-los als ulls i explicar-los què esperem d’ells, però també què poden esperar de nosaltres. Volíem que entenguessin que no arriben a una empresa qualsevol, sinó a un espai on es valorarà el seu talent, on les seves inquietuds tindran escolta i on tindran l’oportunitat de construir una part important del seu futur.
Com bé va expressar el nostre president, Santiago Oliva: «Sentim una gran responsabilitat i entre tots farem que sigui una etapa molt exitosa.» Aquest sentiment resumeix l’essència del nostre compromís. No només obrim una porta, sinó que posem a disposició tot un ecosistema d’aprenentatge mutu.
A títol personal, puc dir que oferir oportunitats de futur és un dels aspectes més gratificants de liderar un projecte com aquest. Sabem que no tots acabaran formant part de la nostra plantilla, i no passa res. El nostre desig és que, allà on vagin, puguin aplicar el que han après amb nosaltres, i que quan parlin del Grup Oliva Motor ho facin com d’un lloc on es van sentir valorats, escoltats i acompanyats.
Invertir en les noves generacions no és només una aposta de futur. És, sens dubte, una inversió en el present que ens transforma a tots.