Els últims llops del Camp Tarragona
Durant la segona meitat del segle XIX els llops van ser una amenaça al Camp. Aquests animals eren presents al terme de Tarragona. En aquest treball es documenten les notícies a la resta del Tarragonès, Alt Camp i Baix Camp. A vegades esdevenien temes de debat públic, incrementant-se la psicosi social.
El 1842 es van aixecar sometents i es van organitzar partides contra ells. Es deia que estaven tips de la carn humana que donava la guerra civil. Ara que no tenien cadàvers es llançaven contra els nens de les cases de camp i dels pobles petits. Eren ja més de cinc les víctimes. A pobles immediats a Tarragona els llops van devorar un nen d’onze anys, i en van degollar a un altre de quatre anys.
Al Mas Ricard de la Canonja una mare va veure com un llop li prenia un nen de cinc anys. A uns 50 passos de la casa de camp el llop va abandonar la criatura en un canyar i va ser trobat sense vida. Això va provocar que es reunissin partides d’homes armats. Un dels llops va fugir però va caure a una bassa mig buida on va quedar atrapat. Va ser mort a pedrades i cops de porra. El cos de l’animal va ser passejat triomfalment per algues poblacions.
Es van organitzar grups armats i es van oferir recompenses. El 1861 es parla de la tornada d’una expedició que havia sortit per perseguir-los. Aquesta no va aconseguir el seu propòsit i els llops escarmentats es van retirar a la muntanya. El 1877 va sortir de Valls una expedició cap a l’Albi per matar llops i guineus.
La premsa documenta les topades entre viatgers i llops. Trobem una notícia del 1842 on es parla d’un viatjant d’Alcover que s’estava dirigint cap a Tarragona. Pel camí va veure dues llobes que estaven lluitant entre si per devorar un animal. El 1880 un veí del Pont d’Armentera, al tornar de Valls, va tenir un ensurt important en ser atacat. Gràcies a la serenitat i el valor va poder espantar la fera.
El 1896 una persona que anava a Reus amb una cavalcadura va ser sorpresa al mas d’en Cercós de l’Aleixar per dos grans llops, un mascle i una femella. Aquests van seguir la muntura durant una estona en actitud amenaçadora. L’home no portava cap arma i va mantenir la serenitat suficient per imposar-se.
També es van veure llops a altres punts del terme de la ciutat. El 1861 van aparèixer alguns llops al manso del senyor Morenes, dins del terme rural de la ciutat de Tarragona. Els guardes rurals en van veure dos, un d’ells un mascle d’aspecte terrible. Li van disparar diversos tirs sense tocar-lo.
Un dels atacs més sagnant va ser l’ocasionat a un corral de Pratdip durant la nit de Reis de 1885. Alguns caps de bestiar van morir a causa del pànic, l’asfixia i l’aixafament. Es va dir que el resultat de l’atac van ser 40 caps de bestiar degollats. L’alcalde de la població va ordenar col·locar boles d’estricnina. Al dia següent es van trobar quatre d’aquells carnívors morts.
Aquesta notícia es va precisar dies més tard. En realitat van ser degollats 27 caps de bestiar i es van trobar a faltar 10 marrans i una ovella. Les restants (fins a un centenar) van quedar en vida però van patir mossegades. Al quart dia de deixar boles d’estricnina es van localitzar morts un llop i una guineu.
El 1890 es va trobar un llop ofegat a una bassa a les afores de Constantí. Es va creure que l’animal va saltar la cleda per devorar les cabres i una caiguda el va precipitar al fons de la bassa. Aquell mateix any va aparèixer un llop al terme de l’Aleixar provocant una gran alarma i causant destrosses a les aus de corral
A la documentació consultada també sovintegen les notícies que fan referència a la captura de llops i llobatons. Als boscos de la baronia d’Escornalbou es va trobar un cadell l’any 1861. La posterior batuda no va donar resultats.
El 1863 el mosso Joan Gonse es dirigia del Catllar cap a Tarragona amb dos llebrers. Al Tossol Rodó va advertir que hi havia dos llops amb onze o dotze llobatons. El llop va envestir sense ferir i la lloba va cridar a les cries. El jove va agafar tres dels cinc llobatons. Un cop a Tarragona va deixar-hi els animals.
El 1871 el gos d’un aficionat a la caça va agafar un llobató a les proximitats de Reus. La captura va ser recompensada amb 20 rals i el noi que el va presentar en va rebre 12. El 1877 un guarda va agafar amb llaç un altre llobató. Aquell mateix any una dona passejava pels carrers de Reus un cadell, fet que li va proporcionar diners. La mare havia estat morta a les proximitats d’Almoster.
El 1878 es va presentar a l’Alcaldia de Reus un llop mort a ganivetades. Els caçadors van rebre la retribució corresponent. El 1881 va cridar l’atenció a Reus un llop mort que era passejat per dos homes que demanaven almoina. El 1888 uns forasters van recórrer Reus exhibint tres llops recollits a Rocallaura.
El 1876 en va aparèixer un al camí de Reus a Riudoms, el 1887 se’n va veure un per unes finques del terme de Reus i Castellvell, el 1896 se’n va trobar un tercer entre les carreteres d’Alcolea i Riudoms i el 1889 se’n va veure un a ‘El Olivo’.
L’últim llop documentat al Camp va ser l’any 1907. Aquell any es va donar una batuda a un animal que es deia que rondava per la Secuita. Va sortir el sometent d’aquest poble i els de Vilabella, l’Argilaga i les Gunyoles, sense cap resultat.
Els llops no rondaven només per la ciutat de Tarragona i el seu terme. Aquests animals també es veien per altres punts del Camp. Aquestes històries barrejaven la realitat amb la llegenda creant un clima d’incertesa i temor.