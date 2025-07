Un altre estiu de desatenció en la sanitat pública de Tarragona

Creado: Actualizado:

Un any més arriba l’estiu, i amb ell el tancament de serveis a l’Hospital Joan XXIII, plantes i llits fora d’ús, quiròfans tancats i serveis al 50%, una situació que es repeteix i condemna la població a l’augment de les llistes d’espera i a una atenció cada cop més degradada.

Aquesta realitat no és fruit de l’atzar ni d’una mala planificació, és conseqüència directa de les polítiques de la Conselleria de Salut, que prioritza l’estalvi i el benefici privat davant la sanitat pública.

Fa anys, la sanitat catalana era pràcticament 100% pública i d’alta qualitat, universal, amb personal reconegut i ben tractat, condicions dignes i accés àgil, un sistema pensat per cuidar, no per fer negoci.

Amb el temps, diversos governs han introduït un model mixt: Concertacions, externalitzacions i col·laboracions públic-privades han anat buidant el sistema públic, no és només culpa del govern actual, cada nou partit a la Conselleria repeteix el patró, és una deriva estructural.

El resultat és clar: Plantilles esgotades, serveis saturats i una població més desemparada. Aquesta manca de personal, agreujada a l’estiu, forma part d’un desmantellament planificat, la sanitat pública ha deixat de ser una prioritat i es tracta com una despesa a retallar, mentre es fa negoci amb la salut.

El Grup de Treball en Defensa de la Sanitat Pública de Tarragona fa més d’una dècada que estem al carrer, visitem centres, parlem amb treballadores i usuàries, escoltem la població i coneixem de prop què passa.

Posem taules informatives cada setmana, recollim reclamacions i signatures, som l’únic grup a Tarragona que, des del 2013, denuncia constantment el deteriorament de la sanitat pública. Coneixem la realitat sanitària del territori de primera mà.

Ens mantenim sempre al costat de treballadores i població, no només quan esclata el conflicte, sinó cada dia, reforcem lluites, visibilitzem injustícies i construïm resistència, si les treballadores de la sanitat pública estan bé, la població també.

Un exemple escandalós és el codi ICTUS a l’Hospital Joan XXIII, centre de referència, aquest protocol vital només funciona de dilluns a divendres, de 8:00h a 20:00h, els caps de setmana queda inactiu, en cas d’ictus, cada minut compta, negar atenció 24h és una greu irresponsabilitat.

Cal dir-ho clar, molts concerts sanitaris amb la Generalitat estan caducats fa anys, però continuen actius, aquesta irregularitat perpetua la privatització encoberta i vulnera drets.

És hora de dir prou.

LA SALUT NO POT SER UN NEGOCI.