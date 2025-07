Treballant per les comarques de Tarragona

Creado: Actualizado:

El passat divendres 11 de juliol es van celebrar a Tarragona els Premis Nacionals de Comunicació. Aquests premis mai s’havien fet fora de Barcelona. Com va dir el Conseller de la Presidència, Albert Dalmau, el Govern vol que els actes institucionals es facin per tot Catalunya. Aquests Premis han estat els primers a sortir de la capital, i Tarragona ha estat el lloc escollit, i no és casualitat.

De fet, aquest acte no és més que un altre exemple que el Govern de Catalunya governa per tot el país. I d’exemples n’hi ha molts d’altres, com vaig tenir ocasió d’explicar en la meva intervenció al Parlament parlant sobre els projectes estratègics del Sud de Catalunya.

Mentre alguns diuen que el Govern no governa, no lidera, i que té especialment desateses les nostres comarques, nosaltres demostrem amb fets concrets que aquesta retòrica és una fal·làcia.

La millor manera de desmuntar el que avui denominem fake news és amb fets. I les últimes setmanes hem tingut notícies molt positives pel que fa a les comarques del Sud de Catalunya: la primera, sens dubte, és la decisió del Govern de donar suport a una gigafactoria d’intel·ligència artificial a Móra la Nova. Això suposaria una inversió d’entre 3.000 i 5.000 milions d’euros.

Déu n’hi do, per tenir el sud oblidat...

Però n’hi ha més: l’acompanyament per part del Govern de la Generalitat al Port de Tarragona, perquè esdevingui un hub mediterrani per fabricar i muntar molins eòlics flotants, la convocatòria de les subvencions del fons nuclear, o l’adjudicació de les obres de la primera fase del tramvia del Camp de Tarragona...

I hi ha actuacions que ja fa mesos, molt a l’inici de l’obra d’aquest Govern que s’han portat a terme, com les actuacions en reg al Priorat, que resoldrà els problemes d’aigua per la pagesia tan afectada per la sequera, i que de retruc reforcen l’enoturisme, cada vegada més present a la comarca.

I algunes inversions, fins i tot venen de la legislatura passada, quan el Govern, en aquell moment a l’oposició, va creure que la descarbonització era fonamental per la indústria química de Tarragona. I en la negociació dels pressupostos del 2023 i 2024, va aconseguir cinc milions d’euros anuals pels projectes de les plantes de descarbonització liderats per l’ICIQ. D’això se’n diu política útil. Útil per les persones i pels territoris.

Malauradament, n’hi ha alguns que no tenen aquesta visió, i només busquen el desgast, sense aportar res de positiu, ni per les comarques de Tarragona, ni per Catalunya en general.

El Govern del president Illa, fa onze mesos que està al capdavant de la Generalitat. Ni un any per capgirar dinàmiques durant massa temps instal·lades en el país. Onze mesos, d’escolta activa, amb moltes i moltes visites, tant del president com de tots els consellers i conselleres i altres membres del Govern a tot Catalunya, i evidentment al Sud. Visites que han servit per copsar les necessitats de primera mà, i sobretot per donar-hi solucions.

En qualsevol cas, el Govern del president Illa, seguirà treballant, seguirà governant i liderant, de la mateixa manera que vol que Catalunya lideri, i que ho faci amb projectes repartits per tot el país, amb la cohesió territorial com a objectiu, per generar oportunitats per a tots els catalans i catalanes, visquin on visquin.