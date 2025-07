L’art i la cultura, una prioritat de la Diputació

Creado: Actualizado:

Una societat sense cultura és una societat orfe, mutilada, sense identitat. Per això des de la Diputació de Tarragona ens hem proposat des del primer dia d’aquest mandat reforçar el treball i la gestió dels centres educatius que depenen d’aquesta casa.

Què vull dir amb això? Que no tot es mesura en termes d’infraestructures, tecnologia o intel·ligència artificial. Com serien el Camp de Tarragona i les Terres de l’Ebre sense el talent dels nostres creadors i dels nostres artistes? No seríem el que som, sense dubte. I per això hem impulsat tot el que està al nostre abast per millorar la nostra oferta educativa.

No us vull avorrir però si crec important dir-vos que estem treballant per avançar cap a una política d’educació a temps complet a Catalunya, que estem afavorint la cooperació, la innovació i l’intercanvi d’experiències entre centres educatius de diferents països per millorar la nostra qualitat educativa, i que també hem millorat la coordinació amb els projectes europeus.

Sempre he defensat que en aquestes comarques hem de començar a pensar a un altre nivell, amb ambició, sense demanar permís a ningú i sense ser subsidiaris de res. Per això garantim l’equitat territorial, per evitar la fuga de talents, i reforçar el teixit cultural i educatiu de la nostra terra. A tots els nivells, també pel que fa els estudis superiors en matèria artística a la demarcació.

En aquest sentit, estem donant impuls als projectes de millora dels espais i les infraestructures que tenim com ara els estudis tècnics per a la futura ubicació de l’escola i el conservatori de Tarragona a la Tabacalera, els inicis dels estudis previs de l’edifici adjacent a l’escola i conservatori de Reus, la recuperació de l’espai del patronat per a l’escola i conservatori de música de Tortosa, o la coordinació de la renovació de l’auditori Higini Anglès de l’escola i conservatori de música de Reus.

Deia que hem d’anar més enllà, també més enllà dels grans nuclis de població, per això hem programat més de 40 acords de col·laboració amb diferents entitats culturals i municipals, i hem coordinat més de 400 activitats artístiques entre música i art arreu de les comarques tarragonines i ebrenques.

Com veieu, és una tasca -sovint invisible als ulls dels grans mitjans de comunicació- però constant i, sobretot, efectiva. Crec, amb humilitat, que podem parlar que hem pogut donar un salt endavant pel que fa la nostra oferta educativa i a nivell de la qualitat que ofereixen els nostres centres.

Està clar que sempre hi ha coses a millorar i camí per recórrer, però també que estem no només en la bona direcció sinó en les mans dels millors equips. I en aquest sentit, vull agrair i posar de relleu l’excel·lent tasca que fan els treballadors i professionals de l’àrea d’ensenyaments artístics de la Diputació de Tarragona.

Soc conscient de què el seu compromís va més enllà de la seva relació purament contractual i que, a més, he pogut copsar de primera mà com es bolquen en el marc de les seves responsabilitats quan es tracta de tirar endavant els programes i, sobretot, d’impulsar l’art i la cultura a la nostra demarcació.

Sempre he dit que aquesta és una de les principals riqueses que tenim a la Diputació, la qualitat i el compromís dels nostres treballadors i treballadores. Les persones que tenim responsabilitats polítiques podem orientar però són els tècnics i professionals qui executen aquestes polítiques i, al final, és el conjunt de la ciutadania qui se’n beneficia.

Finalment, animo a tots aquells i aquelles que vulgueu ampliar els vostres coneixements artístics i culturals a què entreu a la web especifica de la Diputació i us informeu sobre la multiplicitat de cursos, cicles formatius i oferta educativa diversa que us podem oferir.

Hi ha moltes hores de treball per fer-ho possible però, sobretot, hi ha una voluntat, un compromís, de convertir les comarques tarragonines en una de les regions europea que més brillin amb llum pròpia en termes de riquesa cultural.