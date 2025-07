Reflexió sobre el ‘nou’ Bus Exprés del Baix Penedès cap a Barcelona

Creado: Actualizado:

Fa diversos dies hem tingut una gran notícia respecte a l’impuls del Govern de dues noves propostes de connexions de Bus cap a Barcelona des de la nostra comarca.

Una demanda que fa molts anys que des de Cunit liderem des del govern municipal i que sembla que hem aconseguit que des de Barcelona ens escoltin.

Repetim que és una bona notícia i agraïm al Govern que escolti la nostra comarca.

Però entrem al detall, com serà aquest servei? Serà competitiu? Serà el que la gent de la comarca espera?

Farem una petita comparació de la proposta del servei de Bus amb el servei que tenen a la comarca veïna del Garraf, amb les que compartim el patró de mobilitat cap a Barcelona.

La proposta del Departament de Territori pel Baix Penedès és el de constituir dues línies de bus, una per l’interior El Vendrell-L’Arboç-Barcelona i una Calafell-Cunit-Barcelona per la costa. Com a proposta estructural és correcte i dibuixar els dos grans corredors de mobilitat, potser caldria que a l’interior i veient que passa per la N340, que fes parada a Bellvei del Penedès.

Pel que fa a la freqüència del servei, que crec que és on resideix la competitivitat qualitativa del servei, és on no crec que s’hagi tractat la comarca com es mereix, i la comparació amb el Garraf esdevé paupèrrima,

En els dos corredors el Departament de Territori planteja una freqüència de 4 serveis al dia en aquest corredor, i només un bus que arribi abans de les 08:00 a Barcelona. En canvi, al Garraf el servei de bus de Vilanova i la Geltrú cap a Barcelona presenta 104 serveis al dia i 8 serveis abans de les 08:00 h. Des de Ribes tenen 58 expedicions al dia i 5 arriben abans de les 08:00 h. Des de Sitges tenen 60 expedicions al dia i 7 serveis arriben abans de les 08:00 h.

Crec que aquestes dades ho diuen tot, i repeteixo que agraïm que el Govern impulsi les noves línies de bus, però des del Baix Penedès hem d’exigir un servei digne i de qualitat, ens ho demanen els nostres ciutadans i ho hem de demanar nosaltres com a màxim representants polítics dels nostres municipis. No pot ser que ens penalitzi el fet de pertànyer a una altra província, que no sigui Barcelona, com ens recordava l’alcalde Kenneth al Parlament.

Som Vegueria del Penedès, ens ho creiem des del minut 1, i volem el mateix tracte que la resta de comarques del Penedès. Si no crec que en l’àmbit municipal i fins i tot a escala comarcal ens convé ja, demanar un canvi de província, si això implica una millora dels serveis públics pels nostres ciutadans.

Demanem al Govern que ens tracti com a territori de la Vegueria Penedès amb molts lligams amb l’Àrea Metropolitana de Barcelona i no com a una comarca de Tarragona aïllada de la capital de Catalunya.