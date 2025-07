Cap a una mobilitat ferroviària més sostenible i adaptada

Creado: Actualizado:

La posada en funcionament de la nova estació de tren ‘Salou-PortAventura’ representa una de les fites més rellevants per al nostre municipi, perquè dotem d’una infraestructura de transport més sostenible i amb més capacitat i expectativa de servei que l’antiga estació.

Parlem, doncs, d’una infraestructura moderna i funcional, adaptada a les necessitats de present i de futur dels ususaris, accessible i ben integrada al teixit urbà; i sobretot una instal·lació que dona resposta a les necessitats d’una ciutat que rep, anualment, més de vuit milions de visitants si sumem les visites de PortAventura World.

Creiem que hem aconseguit per Salou un avenç significatiu en mobilitat neta i sostenible i en qualitat de servei, donat que aquesta estació millora la confortabilitat amb espais amplis i ben comunicats, i està dotada amb una tecnologia més moderna i eficient. Situada a escassos metres del passeig del 30 d’Octubre, aquesta nova estació ens permet també fer un pas endavant com a ciutat ben connectada i més segura, ja que ens ha permès eliminar les vies del centre del municipi, pacificar l’espai alliberat de la vella infraestructura que suposava una barrera física que dividia Salou, i que generava no solament greus inconvenients a la mobilitat interna, sinó també greus riscos per a la seguretat de les persones.

Malgrat tot, aquesta estació, moderna i preparada amb doble ampla de via per a rebre trens xàrter, no podrà assolir tot el seu potencial mentre no es construeixi el traçat pendent que ha de connectar Salou-PortAventura amb l’eix central del Corredor Mediterrani, mitjançant un ramal de menys de dos quilòmetres, que es fa molt necessari per garantir una bona connexió en direcció Barcelona i en direcció València.

Per això des de l’Ajuntament de Salou fa temps que reclamem i no renunciem a aquesta obra estratègica, perquè no afrontar-la seria repetir errors del passat en matèria ferroviària, perquè provocaria un aïllament incomprensible per a un municipi amb el pes demogràfic, econòmic i turístic de Salou. No acceptarem que l’estació quedi com una simple terminal sense sortida, perquè Salou necessita una connexió real, directa i eficient amb el territori i amb les principals infraestructures de transport que ens situïn al centre de les connexions ferroviàries europees i ens connectin amb el món.

També és oportú recordar que, durant anys, algunes veus van voler sembrar dubtes, afirmant que Salou es quedava sense estació, i avui la realitat desmenteix els comentaris. Els fets demostren que el treball rigorós, la constància i la defensa ferma dels interessos col·lectius de Salou donen bons resultats. I ho farem pensant en el benestar dels ciutadans i ciutadanes, en el desenvolupament territorial equilibrat i en un model de ciutat ambiciós i de futur.