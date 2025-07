Oliver Klein: de fiscalitzar a amagar-se, de la hipocresia a la covardia

Creado: Actualizado:

Quan Oliver Klein era a l’oposició, no perdia mai ocasió per exigir transparència, respostes clares i accés a la informació per part del govern municipal. Intervenia als plens amb vehemència, llegint preguntes una darrere l’altra i reclamant contestacions immediates. Deia —i aquí es pot recuperar l’hemeroteca— que governar volia dir respondre, donar explicacions i rendir comptes.

Avui, el mateix Oliver Klein que feia bandera d’aquests valors s’ha convertit en el seu contrari. Des del despatx d’alcaldia, Klein ha imposat una pràctica preocupant: ignorar les preguntes que li formulem des dels grups de l’oposició als plens municipals. Calla, evita, fuig. I el que és pitjor: ha convertit aquesta actitud en norma.

Les preguntes que fem no són ni frívoles ni partidistes. Parlem de les obres aturades que afecten el dia a dia de la ciutadania, de serveis que no arriben, de convenis que generen dubtes, de retards injustificats, de decisions preses sense diàleg ni explicacions. Preguntes legítimes, representatives de la preocupació de molts cambrilencs i cambrilenques. I tot i així, el govern Klein s’entesta a no respondre. A invisibilitzar l’oposició i a menystenir el dret de la ciutadania a ser informada.

Aquesta actitud no és només poc elegant: és profundament hipòcrita. L’alcalde actua amb una doble vara de mesurar. Allò que ell exigia fa quatre dies, avui ho considera molest. Allò que reclamava com a oposició, ho ignora ara que governa. Aquesta contradicció entre el que predicava i el que practica avui és més que una decepció: és un frau polític. Perquè si les paraules no tenen continuïtat en els fets, aleshores són només eines buides per arribar al poder.

I això, senyor Klein, és el que vostè ha fet: utilitzar la bandera de la transparència mentre li convenia, i arraconar-la tan bon punt va tocar poder. És una actitud covarda, perquè evita el debat i la confrontació d’idees. És poc democràtica, perquè retalla el dret de l’oposició a exercir la seva funció. I és indigna d’un alcalde, perquè denota manca de respecte institucional i menyspreu pel pluralisme polític.

Governar no és només inaugurar obres o fer-se fotos. Governar també vol dir respondre preguntes incòmodes, donar la cara quan alguna cosa no va bé, i reconèixer que no tot es fa perfectament. Negar-se a contestar als plens és un símptoma greu de deteriorament democràtic. És trencar el pacte de confiança amb la ciutadania, que espera d’un alcalde valentia, claredat i coherència.

Des de Junts per Cambrils – Compromís Municipal continuarem exercint amb rigor el nostre paper de fiscalització. Continuarem exigint respostes. Continuarem posant damunt la taula els temes que vostè vol silenciar. Perquè no podem permetre que l’Ajuntament es governi d’esquena a la gent. Perquè no acceptarem mai que el silenci esdevingui la norma. I perquè, al contrari del que fa vostè, nosaltres sí que creiem en la transparència com a principi fonamental d’una bona gestió pública.

I no ho fem per nosaltres. Ho fem pels cambrilencs i cambrilenques que mereixen un govern valent, honest i coherent. Un govern que parli clar. Que respongui. I que no es tanqui dins el despatx quan les coses no li agraden.