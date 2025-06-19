Opinió
Majoria parlamentària per unes connexions eficaces a l’Estació Camp de Tarragona
Entre les estacions d’alta velocitat que presten servei de mitja distància dins Catalunya, la de Camp de Tarragona és la segona en volum de viatgers, només superada per la de Barcelona-Sants. Tot i això, la seva connectivitat continua sent insuficient.
Per aquest motiu, el Parlament ha aprovat una moció que insta la Generalitat i l’Estat a millorar els accessos i serveis vinculats a la infraestructura. Malgrat la titularitat estatal, com els serveis AVANT de mitja distància per la via d’alta velocitat, la responsabilitat de garantir la mobilitat per arribar-hi recau tant en l’Estat com en la Generalitat.
A Junts vam dialogar amb les usuàries i usuaris, bona part dels quals agrupats en la Plataforma Avant Catalunya, i amb l’Ajuntament de la Secuita, on radica la instal·lació; així com recollir les reivindicacions, algunes procedents d’entitats referents com la Cambra de Comerç de Tarragona, d’un territori que, després de 20 anys de la construcció de l’estació, demanen respostes clares i actuacions reals de les administracions.
Propostes concretes
Camp de Tarragona, al costat d’altres estacions de la línia convencional que Junts ha defensat en anteriors iniciatives parlamentàries, és clau per connectar la segona àrea metropolitana de Catalunya amb la primera. Per això, hem proposat mesures que altres ciutats de Catalunya i l’Estat tenen implantades, algunes finançades per Madrid i d’altres per Barcelona, i que són habituals a Europa.
Les principals són: creació de dues línies llançadora d’autobús sense parades des de Tarragona i Reus; aparcament de superfície de baix cost als terrenys cedits per la Secuita; augment de la seguretat; inspecció del servei actual Tarragona-Valls; millores viàries (TV-2232, vial cap al Catllar i tercer carril a la N-240); connexió del TramCamp amb l’estació sense endarrerir la fase cap a Reus i Tarragona.
Ampliació dels serveis AVANT amb més freqüències i capacitat sobretot en les hores punta; enllaços amb trajectes com Lleida-València i AVANT Tortosa; accés amb abonament a totes les places en els AVANT i a les que estiguin lliures 24 hores abans del trajecte en els AVE; inclusió de 24 municipis més al sistema tarifari de l’ATM del Camp; i alliberament temporal del peatge a la C-32 mentre durin les obres del quart carril de l’AP-7.
Aprovació majoritària
La moció presentada per Junts fou enriquida amb aportacions d’ERC, el PP i la CUP, i aprovada en la seva totalitat, repartida en 13 punts i subpunts. En canvi, el PSC només votà a favor d’un apartat i dos subapartats, i fins i tot es quedà sol en tres ocasions al marge de la resta de grups parlamentaris.
Sorprèn que diputats escollits per Tarragona prefereixin no incomodar els governs de Barcelona i Madrid abans que defensar els interessos del territori que els elegí, per disposar de millor connectivitat, millors serveis públics i més igualtat d’oportunitats.