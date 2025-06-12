Opinió
Simcity, –tren tram– governança lògica / ideològica
SimCity , va ser un joc pioner de simulació i construcció de ciutats, publicat per Maxis el 1989 (fa 36 anys)... el joc et posava en el paper d’alcalde d’una ciutat amb la missió de gestionar tots els aspectes ( urbanisme, centres educatius i culturals, subministrament energia, policia, bombers…) el repte no era guanyar o perdre sinó fer créixer la ciutat i mantenir feliços els seus habitants equilibrant el pressupost i solucionant problemes..., és a dir una governança eficient pels seus el que portava més creixement i futur a la ciutat... Els recursos són limitats i es paguen amb els impostos als ciutadans, per això la seva gestió és tan rellevant.
Com deia el nostre conciutadà i distingit pensador Eduard Punset: a l’administració publica el que preval és la lògica davant la ideologia, aniríem millor si els polítics acceptessin aquesta realitat.
És del que es tracta en plantejar una solució de mobilitat al camp, no es fer entrar amb calçador un tramvia , un sistema de mobilitat antiquat, rígid ,molt lent i costosíssim ( al voltant del 400% d’un sistema tipus BRT Bus amb el pas guardat, això vol dir que en lloc de fer 14 km de la primera fase es poden fer 56 km, més que la segona fase, que en preveu 45 km). De fet, ja s’acaba de publicar que de 165 M€ previstos a la primera FASE , estem a 245 M€!!, és dir +48% del pressupost inicial.
El Camp no es mereix una proposta de la qual encara avui, ja amb procediments d’execució no s’ha demostrat per part de ningú sigui la millor per la nostra ciutadania, a l’inrevés, si és la més costosa, amb diferència, fins al punt que sols amb els diners de la primera fase, es podria fer tota la xarxa, ja operativa en poc temps i estalviar diners, temps i CO₂. Si fracassa la primera, no veurem la segona de Reus-TGN.
El problema no sol és de la inversió , cost de capital i amortització, sinó del manteniment del sistema anys successius amb pèrdues anyals d’explotació a càrrec del pressupost.
De fet, el Govern de la Generalitat, ja ha anunciat que no es faran altres projectes al país, ja que són massa costosos, aquesta decisió suposa donar credibilitat a la nostra proposta de fer un BRT; sense vies, ni catenària, sense sorolls, molt més permeable dins els barris i ciutats (us imagineu aixecar carrers on tenim clavegueres, gas, aigua, wifi i altres serveis...) serà una feina molt feixuga que no té justificació.
De fet, els sistemes BRT, ja existeixen a Espanya: Sevilla, Madrid, proper a Girona-Salt i, altres, amb gran satisfacció dels usuaris..., de fet en diem bus, però la seva forma és tal com un modern TRAM de més de 125 places ..., a Europa ja circulen fa temps per PAU , Holanda i altres llocs , no diem ja els xinesos fabricats per CRRC que ja circulen per moltes ciutats xineses, Malàisia i Austràlia guiats per magnetisme sense vies ni catenària.
Mereixem al Camp un sistema rígid, obsolet en lloc d’un modern i permeable? Que si es vol, pugui anar cap al sud de Cambrils ( Mont-roig , Hospitalet) i cap al Nord de Tarragona (Altafulla, Torredembarra...), en tot cas si apliquem el Simcity ens diu que no .
Es tracta que els diners estalviats no es perdin sinó que reverteixin en necessitats properes de les nostres ciutats del Camp (escoles, CAPs, habitatge social, cultura…), i guanyaríem tots, és tan difícil de comprendre? Quina és la raó, encara no explicada per mantenir aquesta proposta tan onerosa pels interessos dels ciutadans del Camp?... Diuen que és de savis rectificar, doncs fem-ho!