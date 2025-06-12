Opinió
Quan el ‘copy-paste’ del rgpd es converteix en un perill per a les empreses
El RGPD: una protecció necessària, no només un tràmit
El Reglament General de Protecció de Dades (RGPD) va ser dissenyat per protegir la privacitat dels ciutadans europeus i regular el tractament de la informació personal per part d’empreses i institucions. Tanmateix, en lloc d’aplicar-lo amb el rigor i la personalització necessària, moltes empreses cauen en la trampa del “copy-paste”, copiant textos legals genèrics sense adaptar-los a la seva activitat real.
Aquest costum d’implantar polítiques de privacitat sense reflexió pot derivar en sancions, pèrdua de confiança dels clients i riscos de seguretat en la gestió de dades. La protecció de la informació personal no és només una qüestió burocràtica, sinó una responsabilitat que afecta directament la reputació i la viabilitat empresarial.
KFC España i el preu del desconeixement
Un exemple clar d’aquest error és el cas de KFC España, que va ser sancionada amb 25.000 euros per no nomenar un Delegat de Protecció de Dades (DPO) i per tenir una política de privacitat genèrica, sense adaptar-se a la normativa europea.
La Agència Espanyola de Protecció de Dades (AEPD) va considerar que l’empresa no estava complint amb les obligacions establertes pel RGPD, en especial pel que fa a la gestió de la privacitat dels seus usuaris i la transparència en el tractament de les seves dades.
Aquest no és un cas aïllat: en només un any, la AEPD ha imposat 242 multes a empreses de diferents sectors per incompliment de la normativa, demostrant que el RGPD no és negociable. Tant les grans corporacions com les petites empreses han d’estar plenament alineades amb els requisits legals.
Per què el ‘copy-paste’ és un problema real?
La pràctica de copiar polítiques de privacitat sense adaptar-les genera diverses conseqüències negatives:
- Incoherència legal: Les polítiques copiades poden contenir requisits que no s’apliquen realment a l’empresa, creant incoherències amb la legislació vigent.
- Manca de transparència: Els clients tenen dret a saber què fa una empresa amb les seves dades, qui les tracta, amb quina finalitat i durant quant de temps. Si la informació no és clara, la confiança es deteriora.
- Multes econòmiques: L’incompliment del RGPD pot derivar en sancions importants, tal com va passar amb KFC España.
- Riscos de seguretat: No comptar amb protocols adaptats pot facilitar el robatori de dades o ciberatacs que comprometin la privacitat dels usuaris.
- Dany reputacional: Un incident de protecció de dades pot provocar la pèrdua de credibilitat i afectar la relació amb clients i socis comercials.
La solució: un RGPD personalitzat i aplicat amb rigor
Les empreses han d’abandonar el “copy-paste” i començar a integrar el RGPD amb criteri. Això implica:
- Designar un Delegat de Protecció de Dades (DPO) si l’activitat de l’empresa ho requereix.
- Redactar una política de privacitat clara, adaptada a l’empresa i no basada en textos genèrics.
- Implementar un sistema de gestió del consentiment dels usuaris, assegurant que realment entenen l’ús de les seves dades.
- Definir protocols de seguretat i ciberprotecció per evitar filtracions o accessos no autoritzats.
- Formar el personal en protecció de dades per garantir que les obligacions legals es compleixen diàriament.
Casos recents de sancions pel mal ús del RGPD
A part del cas de KFC España, altres empreses han estat sancionades per un mal ús del RGPD:
- Meta (Facebook): Multada amb 1.200 milions d’euros per transferències il·legals de dades a EUA sense garantir la seguretat dels usuaris europeus.
- Glovo: La AEPD va imposar una multa de 2,5 milions d’euros per no respectar els drets dels treballadors en matèria de protecció de dades.
- Un centre educatiu a Madrid: Va ser sancionat per enviar comunicacions publicitàries sense el consentiment explícit dels destinataris.
Conclusió: el RGPD no és un tràmit, és una responsabilitat
Les empreses han d’entendre que el RGPD no és només una norma que s’ha de complir per evitar multes, sinó una eina essencial per protegir la privacitat dels usuaris i reforçar la confiança en la marca.
El ‘copy-paste’ ja no serveix: cal adaptar-se a la normativa o enfrontar les conseqüències. Una correcta aplicació del RGPD no només evita sancions, sinó que també protegeix el prestigi i el futur de l’empresa.