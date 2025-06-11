Opinió
Vegueria Penedès, infraestructures i eficàcia
L’ou o la gallina, les infraestructures primer o després de les implantacions constructives d’usos diversos? Aquest és un pensament que es produeix a l’hora d’executar els aprofitaments urbanístics del planejament. La mateixa Llei del sòl preveu la urbanització simultània amb la garantia del 100% del cost dels serveis. Aquesta previsió ha tingut incompliments en la història de l’urbanisme, i ha portat problemes a tots els agents que intervenen en el procés d’execució. Tenim el territori totalment empastifat per incompliments per part de tothom, llevat excepcions.
Cal reduir els procediments administratius, per descomptat, però ser cauts amb la figura de la garantia. Una altra cosa és la necessària garantia de connexió dels serveis, per exemple l’energia a les instal·lacions existents de xarxes bàsiques. És urgent que el país tingui un pla territorial general de Catalunya (llei 1/1995, per revisar) introduint eines de control i disciplina de veritat.
Vegueria Penedès
La Vegueria Penedès, aprovada el 2017, no té encara el seu pla territorial parcial (només s’ha tramitat l’aprovació de l’Avanç de Pla, el 2024); portem massa retard i el territori ha d’anar encaixant les infraestructures improvisades des de responsabilitats alienes, però obligades per jerarquia política.
Els plans parcials territorials de les 7 vegueries restants s’hauran d’adaptar al nou pla general de Catalunya, això implica la urgència del treball de revisió. Cal auditar com està tot el territori de Catalunya, començant amb quines infraestructures tenim, en quines condicions i quines són les necessàries. No és acceptable l’apagada d’electricitat del passat dia 28 d’abril i la manca de protocol i de gestió amb la ciutadania.
Ordre jeràrquic
1-Pla territorial general de Catalunya, que prevegi les infraestructures de xarxes bàsiques de la península al seu pas per Catalunya i també les pròpies del país.
2-Pla territorial parcial de la Vegueria.
3-Pla d’ordenació urbanística municipal (POUM).
4-Llicència municipal, amb estricte compliment dels terminis.
Credibilitat com a país
L’economia d’un país pròsper i seriós ha de funcionar amb els millors professionals, amb una política, transparent, eficient i amb total garantia jurídica.
Si s’assoleix aquest destí, no tan sols es notarà un canvi de veritat, sinó que serem creïbles, i això sí que dona rèdit i confiança.
Així ho veig.