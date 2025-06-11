Opinió
Carta oberta a la Sindicatura de Greuges de Catalunya i DINCAT
Benvolgudes. Ens hem adreçat a vosaltres individualment i col·lectivament per la retallada d’hores de suport i el sobre preu dels casals i activitats d’estiu pels nostres fills i filles, germans i germanes, grans dependents aquest any i anys anteriors.
Les activitats durant els mesos d’estiu per la canalla i joves grans dependents no són un luxe, són activitats necessàries per la seva salut, per la necessitat d’entorns estructurats i amb professionals adequats i per la supervivència de les mares cuidadores. A la resta dels països de la UE els centres per canalla grans dependents (dependents de graus II i III) no tanquen a l’estiu, perquè és una necessitat sanitària.
A Catalunya en canvi tanquen els CEE i hem de buscar a la desesperada casals i centres que admetin la nostra canalla i joves grans dependents. Les opcions són molt poques i es carrega sobre preu a la canalla amb grans necessitats de suport.
Us imagineu que es carregués sobre preu a la sanitat per abordar situacions sanitàries complexes i cròniques com la insuficiència renal o altres? Doncs amb les discapacitats intel·lectuals i les pluridiscapacitats sí que es carrega sobre preu, i això passa cada any, és injust i no podem esperar més a que s’atenguin les vostres recomanacions com Sindicatura de Barcelona. Necessitem solucions per aquest estiu ja!
Estem fartes de denunciar-ho. No és un luxe, és una necessitat i un dret bàsic d’igualtat i d’accés a la salut. Si la nostra canalla no pot accedir a activitats estructurades i adaptades sovint acaba ingressada a urgències de psiquiatria infantil als hospitals.
Necessitem solucions ja, ajudes aquest any per pagar els sobre cost del suport que necessita la nostra canalla i que s’entengui que les activitats durant els mesos d’estiu de la nostra canalla no són un luxe, són una necessitat per la salut i no podem esperar un altre any.
Els nostres fills i filles germans i germanes no són tants, som un col·lectiu petit, menys del 10% dels total de les persones amb discapacitats, no arribem a les 90.000 persones en total, els menors 40.000? de debò que no podem crear recursos entre totes? Recursos que serien un estalvi en pressupost de salut i una activitat social i econòmica amb retorn per a totes.
Pel dret a la igualtat en l’accés a la salut necessitem suport per l’accés a les activitats de lleure en igualat de condicions ja! I hores de suport per la salut i la conciliació de les mares i germanes cuidadores. Demanem els drets que estan sobre el paper, #nofavors.