Salou al natural
Salou s’acostuma a maquillar de manera exagerada i a vestir de gala, sovint amb un cert mal gust. I la majoria de gent es deixa seduir per aquesta ciutat cridanera i artificial. Per sort, de tard en tard, Salou es deixa veure al natural, és a dir, senzill, silenciós, en pau, intel·ligent, sensible i empàtic. Un indret que encisa amb una bellesa autèntica. La rauxa i el seny?
És el que va passar aquest dissabte 24 de maig, quan un centenar de persones van gaudir, en un moment o altre, d’un Bioblitz que es va fer, durant tot el dia, al Cap de Salou.
Hi van participar dones i homes, de totes les edats, de Salou, dels municipis del voltant i fins i tot una parella de Mataró que es va allotjar a un hotel perquè l’endemà anaven a la Festa dels Falciots al Parc Samà. Al mateix temps, com si fos una vida paral·lela, al passeig Jaume I, sonava música de discoteca a tot volum i la gent menjava i, sobretot, bevia en excés. Era el dia principal de la tretzena edició de Sabor Salou, pel qual han passat milers de persones. Qualitat versus quantitat?
Del Sabor Salou se n’ha parlat força. I del Bioblitz? Cal parlar de la festa per celebrar el Dia Internacional de la Diversitat Biològica i el Dia Mundial del Medi Ambient en el marc dels actes de la Festa dels Falciots al Parc Samà i de la Setmana de la Natura, coordinats per la Xarxa per a la Conservació de la Natura, que inclou centenars d’actes de coneixement del medi arreu del país.
És una activitat de ciència ciutadana que es fa arreu del món i que consisteix en un període curt i intens de monitoratge biològic amb la intenció d’identificar totes les espècies vives en un espai delimitat. En aquesta ocasió, organitzada per l’Ajuntament de Salou amb la col·laboració de Limonium, es va fer al bosc gran, a l’interior, i a la punta del Cavall, a la costa. Dos enclavaments naturals que científics, naturalistes i participants van explorar, per primera vegada, per tal de catalogar la biodiversitat i la riquesa ecològica. Ara, les dades obtingudes s’analitzaran i seran valuoses en l’estratègia de recuperació del medi natural del cap de Salou i per fer un seguiment de la biodiversitat.
Enguany, els itineraris han tractat sobre fauna i flora: anellament d’ocells, micromamífers, amfibis i rèptils, papallones, el patrimoni socioecològic del municipi de Salou, hàbitats i vegetació de litoral, fauna submarina, flora, algues, aus marines, invertebrats i ratpenats.
Teoria i pràctica, explicacions dels experts i ús de tots els sentits per part dels participants: veure, sentir, tocar i olorar la natura. Un dels esdeveniments que va causar més expectació va ser la troballa d’ous de sèpia i el naixement providencial d’una sèpia, petitíssima, de la mida de la punta d’un dit. Un agraïment al fet que el Bioblitz de Salou, gràcies a l’empresa Plàncton, va ser el primer de l’Estat que va incorporar l’inventari del fons marí? També es va veure, i en molts casos fotografiar, una serp verda que s’amagava en un forat d’una olivera, una sargantana cendrosa, un ratolí de bosc, un raspinell, Limonium gibertii acabat de florir, savina litoral, romaní, un pop, un estol de martinets rossos, uns cinquanta flamencs, peixos de molts colors, gavines o un mussol banyut.
És necessari tenir cura d’aquest Salou al natural, de valor incalculable, que és pura vida i que, en lloc de seduir, enamora.