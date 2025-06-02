Melmelada social i sostenible 100% de Reus
Fa pocs dies vam presentar públicament una melmelada social, sostenible i 100% de Reus. Tres mil pots de melmelada de taronja amarga procedent dels mil quilos de taronges aprofitables dels cent setanta-quatre tarongers plantats als carrers de Reus que destinarem a finalitats socials i institucionals.
Tot un exemple d’economia circular i de la importància de practicar l’aprofitament alimentari, és a dir, de la necessitat d’acabar amb el malbaratament, en un món en què la població augmenta i els recursos, com els aliments, són finits.
Es tracta d’un projecte basat en els valors que fonamenten la nostra actuació municipal, ja que és transversal, comunitari, social, sostenible i local en el marc d’un projecte global.
És transversal per què neix del treball conjunt entre la Regidoria de Via Pública, l’Àrea de Serveis a les Persones i Drets Socials, a través del Centre Social El Roser, i la Fundació Espigoladors.
És comunitari per què es tracta de melmelada elaborada en el marc del projecte ciutats comestibles que promou la comunitat Urban(eat)a, una nova forma de promoure l’aprofitament alimentari als pobles i ciutats d’arreu del territori a partir dels fruits de l’arbrat urbà que promou la Fundació Espigoladors. Per això, tot i que en aquesta ocasió les taronges les han collit les brigades municipals, en un futur està previst implicar la comunitat (usuaris/àries del Centre Social El Roser i d’entitats socials de la ciutat, alumnat dels centres educatius de la ciutat...) en la collida tant de les taronges com les olives o altres fruits dels arbrats de la ciutat. A més, aviat també farem al Centre Cívic Gregal un taller d’elaboració de melmelada per conscienciar la ciutadania sobre la necessitat de practicar l’aprofitament alimentari.
És social per què bona part d’aquests pots de melmelada es distribueixen entre les persones amb necessitats alimentàries de la ciutat des del Centre Social El Roser a través del Programa de Gestió Alimentària de Reus. Un programa en què té un paper destacat el Taller Baix Camp, una entitat que té per objecte la millora de la qualitat de vida de les persones amb discapacitat intel·lectual i de les seves famílies. I, a més, tant al Centre Social El Roser com a l’obrador es im-perfect de la Fundació Espigoladors, on s’ha elaborat aquesta melmelada, són espais d’inserció sociolaboral per a persones en situació de risc d’exclusió social.
És sostenible per què la collida de les taronges abans que caiguin a terra ha evitat que embrutin els carrers i se’ls ha donat una utilitat social i sostenible. S’ha aprofitat una fruita que, d’alta manera s’hauria malbaratat.
És local, per què es tracta d’un producte de quilòmetre zero, ja que es tracta d’aprofitar els fruits de l’arbrat del nostre municipi, i al mateix temps s’engloba en el marc d’una iniciativa que la Fundació Espigoladors promou arreu de Catalunya.
Per tot això, aquesta melmelada és molt especial i ens deixa molt bon gust de boca.