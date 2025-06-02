Opinió
Il·lusionats amb Tarragona!
Ara fa dos anys més de 13.000 tarragonins i tarragonines van decidir amb el seu vot que el PSC governés la ciutat i que Rubén Viñuales fos el nou alcalde de Tarragona.
L’àmplia victòria socialista (superior a la que pronosticaven les enquestes) va demostrar que la ciutat demanava un canvi i un nou rumb. En efecte, la majoria volem una ciutat més moderna, més verda, més justa socialment, i que Tarragona aprofiti amb eficàcia les grans oportunitats que tenim per endavant.
Els resultats electorals també van demostrar que els pactes de perdedors (és a dir, aquells que no tenen res en comú més enllà d’anar a la contra del que guanya les eleccions) no funcionen. I la que la ciutadania els rebutja electoralment quan té l’oportunitat d’expressar-se a les urnes.
Avui, dos anys després d’aquell lema “Il·lusionat amb Tarragona”, estem veient com els grans reptes tradicionals de la ciutat han deixat de ser històrics i ara són realitats tangibles. La plataforma del Miracle ja és història, tornant a la ciutat una platja més natural i menys artificial; la Tabacalera ja compta amb inversions reals com els primers estudis universitaris d’educació física a la ciutat; el pressupost pels col·lectors definitius a la Part Baixa per evitar les inundacions és un fet tangible i el Banc d’Espanya va obrint als ciutadans i ciutadanes les seves portes per poder dur a terme activitats culturals.
Tarragona torna a estar dempeus i en marxa, és evident.
També és de justícia dir que el govern de la Generalitat, liderat pel president Salvador Illa, està revertint el deute històric que tenia amb Tarragona: la Ciutat Residencial obrirà de nou dotant de nous equipaments públics la ciutat per Llevant. Les obres del nou Hospital Joan XXIII ja són una realitat i aviat veurem la Ciutat de la Justícia.
Com a diputada us puc assegurar que al Parlament es parla de Tarragona a cada sessió plenària. Això, feia molt de temps que no passava. Per fi, l’ajuntament, la Generalitat i el dinamisme de la societat tarragonina treballen conjuntament, de comú acord, i els resultats estan a la vista.
Aquesta ciutat i tots vosaltres us ho mereixeu. Som una ciutat patrimoni de la humanitat (no ho oblidem) amb una tradició ancestral de defensa de la llibertat i del progrés per a tothom.
Això vol dir que estigui tot solucionat o que no hi hagi coses a rectificar? En absolut. Sabem que hi ha problemes, per exemple, l’accés real dels joves a un habitatge digne, però també sabem que tenim uns potencials immillorables.
El primer, tornem a tenir un equip de Govern coherent, cohesionat, amb les idees clares i amb l’ambició política de fer-les arribar a bon pont.
Segon, tenim un alcalde amb lideratge. Repeteixo, amb lideratge, capaç de batallar on sigui i amb qui sigui per defensar els interessos de la nostra ciutat i de la seva gent. I això és molt important perquè sense lideratge, com el que demostra cada dia l’alcalde Viñuales, no hi ha acció política eficaç, i sense això no hi ha resultats.
Tercer, tenim un Govern de la Generalitat que creu en Tarragona, que inverteix en Tarragona i que està al nostre costat. I, molt important! que no decideix tancat en un despatx de Barcelona sinó que escolta al territori. I això també és fonamental...
Sumeu tot aquest bagatge polític a l’empenta increïble que tenim la gent de Tarragona i constatareu que els millors dies de Tarragona -una ciutat mil·lenària- estan per venir. Creieu-me, estan per venir...