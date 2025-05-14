Sense mobilitat al Baix Penedès
Els últims anuncis en matèria de mobilitat que escoltat les últimes setmanes m’ha fet pensar un altre vegada en la necessitat d’ordenar idees, per poder traslladar propostes i a la vegada opinar sobre el que estem patint al Baix Penedès en aquest àmbit. Per posar en context en aquest primer paràgraf de l’article al lector, l’anunci de què la línia de Rodalies R8 arribarà Vilafranca del Penedès, l’invent de crear una taula de mobilitat a la Diputació de Tarragona i la situació de mobilitat amb propostes concretes, em porten a deixar pales a través d’aquest article les meves idees i opinions sobre aquests assumptes.
Haurem de començar parlant de la situació ferroviària general al Baix Penedès, ja que tothom parla dels greuges dels de les Terres de l’Ebre i el Camp de Tarragona, però ningú diu que nosaltres patim per totes bandes el desastrós servei ferroviari gràcies a la Generalitat de Catalunya, ADIF, Renfe, Rodalies, i el Ministeri de Transports, tots junts han convertit en un infern la mobilitat ferroviària a la nostra comarca desgastant a la ciutadania i restant-li temps de la seva vida dintre d’aquests trens. Les obres inacabables del Corredor del Mediterrani per convertir una línia de passatgers en una línia per transportar mercaderies, amb avaries difícils de comprovar que demostren la total i absoluta ineficiència dels que han de treballar per fer funcionar els serveis i per acabar-ho d’arreglar un canvi de Govern a la Generalitat que en comptes de millorar-ho tot, ho ha empitjorat i ens demana paciència des de dins del cotxe oficial, sense donar-nos cap solució mostren el caos absolut en el qual es troben els serveis ferroviaris.
Parlant de serveis i entrant en matèria caldrà preguntar a la senyora Paneque, Consellera de Territori i Habitatge, responsable de mobilitat, i al responsable d’infraestructures el senyor Manel Nadal, com és possible que s’anunciï la connectivitat de Vilafranca del Penedès amb la R8 i no es tingui en compte que aquesta estació és una estació de pas a la xarxa interior que comença a l’estació de Sant Vicenç de Calders un dels principals nusos ferroviaris de Catalunya. No seria més lògic i cabal pels usuaris que aquesta línia arribes a Sant Vicenç de Calders donant cobertura a tota la línia?
Tampoc puc entendre ni estar d’acord en el fet que la primera gran mesura en matèria de millora ferroviària en serveis de Rodalies per la Vegueria Penedès passi per connectar la universitat Autònoma amb Vilafranca del Penedès perquè des de una perspectiva territorial d’utilitat dels serveis, aquesta millora es queda curta deixant a l’andana a molt jovent que viu inclús més enllà del Vendrell si compten que portant-la a Sant Vicenç de Calders, jovent de Torredembarra, Creixell, Roda de Berà, el Vendrell, l’Arboç, o Santa Margarida i els Monjos es podrien veure beneficiats del servei. Caldrà recordar als responsables polítics de la Generalitat que ens governen que la línia R4 té un servei a l’hora des de les 8:00 del mati des de Sant Vicenç de Calders que fa molt difícil la mobilitat per anar la Universitat Autònoma enllaçant amb la R8 o els serveis d’autobús a Vilafranca del Penedès; el cinturó industrial de Barcelona o el centre de la ciutat i aquesta es una necessitat que fa anys que es demana per part de la societat civil del Baix Penedès. Però segurament abans que arribin donar una solució als problemes de la R4 es posaran a treballar en aconseguir que la RT2 arribi al Vilafranca del Penedès perquè no hagin de sortir del seu poble per poder anar Tarragona, Reus i Port Aventura.
Altre tema que he llegit a la premsa i les xarxa socials últimament i que em preocupa es la creació de la Taula de Mobilitat a la Diputació de Tarragona, el primer que puc dir sobre aquesta acció, és que em preocupa molt que estiri endavant una taula de mobilitat en aquest espai sense saber on va quedar la taula de mobilitat del Penedès que des que el MHP Salvador Illa a pres el poder, no tinc constància que s’hagi tornat a convocar. Em preocupa molt que des de la Diputació de Tarragona, que mai ens han tingut en compte per tractar solucions de mobilitat es creí aquest espai de treball, perquè segurament farà un servei molt útil a les Terres del Ebre i el Camp de Tarragona però no veig molt clar que treballin per arreglar els problemes del Baix Penedès. He de dir que tampoc ha sigut molt positiva la Taula de Mobilitat del Penedès pels que vivim al Baix Penedès, però de tant en tant a les seves actes trobava alguna cosa interessant per planificar en benefici de la nostra comarca.
Jo més que recolzar un altra taula on els de sempre facin propaganda i on es treballi per arreglar problemes de la resta de província de Tarragona o de mirar de connectar- nos amb millor amb Vilanova o Vilafranca saltant-se el Baix Penedès soc partidari que es segueixi convocant la Taula de Mobilitat del Penedès ho veig més proper i segur tot i saber que entre les prioritats en aquesta taula tampoc està arreglar els nostres problemes.
Desprès de dir tot això per la meva banda crec que és més que necessària donar dos trens a l’hora per la R4 durant tot el dia, portar la R8 a Sant Vicenç de Calders per fer més sostenible l’allargament de la línia donant cobertura a més persones, millorar dimensionat la mida dels trens de la R2sud per donar cobertura als usuaris, millorar les infraestructures de l’estació de Sant Vicenç de Calders i treballar per segregar les mercaderies de la línia de passatgers. També considero necessari que es torni a treballar dintre del marc de la Taula de Mobilitat del Penedès per donar solucions a les problemàtiques de connectivitat entre territoris en comptes de crear altres espais que no donaran solució a la nostra comarca.
Per acabar aquest article lamentar profundament que els que els que vivim al Baix Penedès estem acostumats a veure com els que manen a la banda nord al palau de la Generalitat i a la banda sud al Palau de la Diputació no ens tenen en compte i per lo tant tot i ser terra de pas de les principals infraestructures de mobilitat, estem patint uns governants que ens giren l’esquena i no ens aporten solucions, confio en què aquest article, si el llegeixen, serveixi per com a mínim per fer-los reflexionar.