Opinió
La Pedrera romana del Mèdol, tres anys i mig tancada
Des de l’1 de gener 2022 a Tarragona l’interior de la Pedrera romana del Mèdol –Bé Cultural d’Interès Nacional des de 1931 i Patrimoni Mundial de la Humanitat des de 2000– roman tancat al públic, igual que l’espai interpretatiu annex.
El 2014 l’empresa Abertis, gestora de l’autopista AP-7 que hi passa a tocar, va adequar la Pedrera, invertint 1,5 milions d’euros ampliant l’àrea de servei d’El Mèdol en direcció al monument i permetent-ne l’arribada a peu. També mantingué obert l’accés preexistent des de la carretera N-340 i, amb l’Ajuntament, van col·locar-hi vigilància.
Va crear un recorregut museïtzat per facilitar la visita a l’interior del recinte i un espai d’interpretació per divulgar la importància històrica i mediambiental del Mèdol. El 2017 la Pedrera rebé 30.000 visites.
Tancada des de 2022
Tanmateix, amb la fi de la concessió d’Abertis el 31 d’agost de 2021, l’AP-7 i l’espai d’interpretació passaren a mans de l’Estat. El gener de 2022 el recinte es tancà i avui només es pot contemplar, perimetralment, des de fora. El web del Patronat de Turisme de Tarragona manté que Abertis el gestiona, i el de l’Ajuntament redirigeix a un enllaç inactiu.
Transcorreguts dos anys, el juliol de 2023, Abertis anuncià haver traspassat l’espai d’interpretació a l’Estat. Però el Govern espanyol assegurava que «no tenien cap intenció d’explotar-lo» i va oferir-ne la cessió a la Generalitat. Malgrat això, segons asseguraven, «no hi ha hagut cap resposta al respecte».
Paral·lelament, Abertis havia iniciat converses amb la Generalitat per a la donació de la finca, però el juliol de 2023 encara no s’havia formalitzat. «Les gestions avancen però condicionades pels terminis dels tràmits administratius, que segueixen el seu curs, però la titularitat encara és d’Abertis», apuntà la Generalitat.
Reobertura
Davant tanta inacció, Junts per Catalunya ha registrat una proposta al Parlament perquè la Generalitat informi si la cessió s’ha fet efectiva i, sinó, que se n’acceleri la tramitació. També per conèixer si la de l’espai d’interpretació ofert per l’Estat a la Generalitat s’ha dut a terme o, en tot cas, resoldre-ho.
Així mateix, hem demanat que la Generalitat reobri l’interior del Mèdol amb horaris similars als del Conjunt arqueològic de Tàrraco, verifiqui l’estat de l’espai d’interpretació custodiat per l’Estat, asseguri que no hi hagi hagut robatoris de restes arqueològiques de la zona annexa, millori la senyalització i la il·luminació, i actualitzi la informació institucional on line.
Aquesta encara diu que es commemora el 20è aniversari de la declaració de Tàrraco com a Patrimoni de la Humanitat per la UNESCO, quan en realitat enguany se’n celebra el 25è. El Govern de tothom? Del sud del país, una mica menys.