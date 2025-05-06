Opinió
La Ciutat del Repòs – un gran tenidor que no fa res?
Fa no massa, uns tres anys, la Ciutat del Repòs i de vacances ‘La Residencial’ s’oferia en una concessió a 50 anys per un cànon de 480.000 euros anual. D’això no en va sortir res. Ningú ho volia. Per què? Ja en vaig parlar en un article. Després han estat altres idees sobre un edifici tancat i barrat, com un alberg juvenil, un projecte parat. Ara es pensa en una fàbrica d’Startups. Pensar... pensar i no actuar.
Però mentre algú paga idees que no floreixen, tenim 15.735 m² tancats sobre rasant i 1.216 sota rasant (d’acord a cadastre). Aquest era el sostre edificat als anys 90. El 1995 ja s’havien enderrocat moltes edificacions residencials (bungalous) i van sorgir les actuals.
D’aquests metres quadrats actuals, 4.171 m², segons anunci publicitari, són residencials, àlies bungalous, àlies apartaments perfectament habitables, almenys fa 5 anys ho eren i en dono fe. Només caldria posar o actualitzar un equip de cuina bàsic prefabricat.
Segons cadastre hi ha un total potencial de 8151 m² d’habitatges, amb un total de 180 habitatges, donant una mitjana de 45,28 m². Marca tipologies d’habitatges des de 54 m², 45 m² i 38 m² aproximadament que donen lloc a la possibilitat d’allotjar almenys 180 famílies.
Segons les dades que va publicar en aquesta oferta de concessió la Generalitat de Catalunya, és cert que actualment ens arriben uns 4.171 m² (ja que al llarg dels anys s’havien enderrocat algunes edificacions d’habitatge envellides) amb un potencial aproximat de 90 habitatges i 90 famílies a allotjar en espais ben conservats.
És aleshores quan el cor et diu que les petites accions, sumades una a una, generen una taca immensa d’actuacions de regeneració d’espais de forma immediata per a habitatge. Tot això sense depreciar la possibilitat d’instal·lar bungalous-habitatges prefabricats en aquesta zona allà on n’hi havia hagut.
Recordo que el cadastre consten un total de 180 habitatges que es podrien recuperar. Què ho impedeix? I és que poder allotjar ràpidament 180 famílies, amb una mitjana de 3-4 persones, generaria de forma ràpida uns lloguers socials i uns ingressos per a la mateixa administració per afrontar altres microactuacions. Recordin allò de la taca d’oli. A poc a poc, cas a cas.
No gens lluny d’aquí, a la residencial, a la banda de mar hi ha un altre habitatge (tipus xalet) tancat i barrat i mort de fàstic que també podria allotjar una família. I n’hi ha d’altres similars a Tarragona tancats, com el ‘xaletet’ de Sanitat i Beneficència de Camp Clar,
Quin sentit té no donar un servei de lloguer d’habitatges, amb la temporalitat que calgui, fins que hi hagi una idea lluminosa per a un edifici tancat des del 2011 ara fa ja 13 anys.
Ja tenim experiències en edificis tancats 50 anys i absolutament deteriorats per la impunitat i manca d’idees, com és el cas del preventori de la Savinosa. No hi ha lloc al dubte i recol·locar a 180 famílies i donar-li un habitatge temporal digne és un pas més de l’administració per predicar amb l’exemple. Cal reutilitzar espais i edificis tancats, d’ús residència o no i fer-los habitatges, temporals o permanents.
I em pregunto. Perquè no hi ha un exercici de transparència de les administracions catalanes i ajuntament per ajuntament, per a posar sobre la taula tot el patrimoni reutilitzable tancat. Potser el defensor del poble hi té quelcom a dir. O no pas...?