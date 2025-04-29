La Diputació, realment, al servei de les persones
Quinze milions d’euros més per als ajuntaments del Camp de Tarragona i de les Terres de l’Ebre. És a dir, 15 milions d’euros més per a les persones. Aquest és un dels rèdits positius del modificatiu de crèdit superior als 51 milions d’euros que hem impulsat a la Diputació de Tarragona.
Vàrem dir a l’inici del mandat que volíem ser el més eficients, àgils i ràpids possibles i així ho estem fent. En aquest sentit, vull remarcar que les ajudes que donem al món local gràcies al Pla ImpulsDipta amb aquests nous recursos ja superen els 162 milions d’euros per als nostres consistoris per aquest mandat municipal de quatre anys. Una quantitat, com veieu, realment molt significativa i rellevant que suposa una transferència directe de recursos econòmics a tots i cadascun dels 190 municipis que tenim a la demarcació de Tarragona.
A tots, amb un especial èmfasi amb els pobles demogràficament més petits que són els que, òbviament, tenen més dificultats per donar directament els serveis que necessiten els seus veïns i veïnes.
Parlava també de celeritat per tal que les ajudes i recursos arribin quan més aviat millor. En aquest sentit, cal posar l’accent en subratllar que aquest Pla ImpulsDipta ens ha permès també reduir un 90% els tràmits burocràtics de sol·licitud que teníem abans. Per tant, hem incrementat les partides econòmiques que arriben als pobles i ciutats que, a més, ara també arriben més ràpidament.
Tot això és possible, és just de reconèixer-ho, gràcies als professionals i als serveis tècnics de la Diputació de Tarragona que fan una feina professional realment impagable en benefici de la ciutadania de les nostres comarques. En dono fe, perquè ho constato constantment.
Així, aquest modificatiu de crèdit ens permetrà, per posar només un exemple, donar un gran impuls al cicle integral de l’aigua a diversos pobles que gestionen aquest servei bàsic directament.
També hem augmentat les aportacions que fem als consells comarcals de les comarques tarragonines. En resum, aquest 2025 s’aportaran més de 6’6 milions d’euros per poder pagar despesa corrent i inversions als deu consells comarcals que tenim i que fan una tasca sovint invisible en termes de grans titulars però absolutament essencial per als habitants de moltes comarques, sobretot, de l’interior. I també és de justícia dir-ho.
S’inclouen moltes més partides però no vull avorrir-vos amb un bombardeig de dades. Qui vulgui consultar-ho pot fer-ho a través de la web de la Diputació però si que m’agradaria destacar, breument, dues idees que considero molt importants.
Primera, la demarcació de Tarragona serà cohesionada o no serà. Tenen els mateixos drets a uns serveis públics d’excel·lència els habitants de les grans ciutats com els municipis demogràficament petits de l’interior, i una de les nostres responsabilitats és garantir-ho. Així ho hem defensat i ho hem entès sempre, i així es reflecteix honestament, crec, en aquest modificatiu de crèdit.
Segona, aquest equip de Govern seguirà treballant per millorar la gestió d’aquesta casa amb l’únic objectiu de continuar fent avançar les comarques tarragonines i ebrenques. Única i exclusivament, blindats de qualsevol pressió externa. Ningú ens apartarà del camí que estem determinats a seguir recorrent.
Sempre he estat convençut, més des de que soc diputat provincial, que en aquestes comarques ho tenim tot per ser una de les regions amb un major nivell de qualitat de vida de tot Europa. Fidels a la nostra identitat, des del respecte a les singularitats locals però posant l’accent en allò que ens uneix, la nostra demarcació -si fem, entre tots i totes, les coses bé-, serà imparable.
Imparable, de debò.