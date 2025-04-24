Tarragona, hub tecnològic
La El sud de Catalunya, amb el pol petroquímic de Tarragona, el més important del sud d’Europa, viu un moment dolç en atracció de projectes que lideren la innovació europeista. La Comissió Europea, el Govern d’Espanya i la Generalitat de Catalunya van escenificar l’anomenat informe Draghi que està a la recerca de descarbonitzar la seva indústria, a la vegada que s’ha de reindustrialitzar per recuperar la pèrdua de la competitivitat Tot plegat significa atraure projectes i inversions, a l’avantguarda en tecnologies de circularitat i descarbonització industrial.
Repsol ha posat en marxa en el seu complex industrial del Polígon Nord tres projectes estratègics per a la Comunitat Europea, que mitjançant el fons d’Innovació de la Unió Europea ha compromès prop de 374 milions d’euros per ajudar a impulsar unes tecnologies d’avantguarda en les quals Tarragona es proposa com un dels líders en la Unió Europea. Els projectes són Ecoplanta, T-HYNET i Tarraco CO2 que ja formen part del Tech Hubs Overeview 2025, és a dir, dels hubs tecnològics internacionals de Catalunya. També s’han afegit el Clúster TIC Catalunya Sud (TICSud) i la Càtedra per al Foment de la Innovació Empresarial de la Universitat Rovira i Virgili, que s’ampliarà probablement amb l’Institut Català d’Investigació Química (ICIQ).
La xarxa potencial d’antenes s’amplia amb organismes com el Hub Foodtech & Nutrition, els centres de la xarxa Eureca i les organitzacions empresarials com l’Associació Empresarial Química (AEQT). Aquest pol petroquímic significa més de 40.000 llocs de treball, entre directes (prop de 6.000 càrrecs), indirectes (més de 5.000) i induïts (més de 30.000) i és un punt d’atracció de talent internacional i de generació d’innovació industrial.
Ecoplanta/Tarragona-RTeus-Amposta-Vila-seca, amb una inversió prevista de més de 800 milions d’euros, és un projecte capdavanter europeu per transformar deixalles urbanes en combustibles renovables i productes circulars, que generarà 340 ocupacions a partir de 2029; Prevee superar els 100 milions d’euros d’ingressos en 2027. T-HYNET/Tarragona Network Hydrogen amb 62,5 milions d’euros de la Unió Europea es tracta d’un electrolitzador de 150 MW amb capacitat per generar 2,7 tones per hora d’hidrogen renovable; és un projecte liderat per Repsol i també participen Enagas i Mèsser, contribueirà a evitar l’emissió de fins 1,4 milions de tones equivalents de CO₂. Tarraco CO2: projecte de magatzem de CO2 offshore davant la costa de Tarragona impulsat per Repsol, serà capaç d’emmagatzemar uns 2 milions de tones de CO2 equivalents a l’any i està previst que funcioni l’any 2030.
Altres propostes a tindre en compte els propers anys són les inversions previstes a DOW Pack Studios/Tarragona-La Canonja, materials plàstics destinats al packaging; DuPont Global Water Technology Center/La Canonja tractament de l’aigua; BASF/La Canonja, projectes d’enginyeria; Sector TIC; T-Systems/Reus, Inetum/Tarragona; ViewNext (IBM)/Reus; Indústria 4.0/Tarragona; Essity/Puigpelat i Saint-Gobain Sekurit/L’Arboç.
A la tardor passada estava en joc el futur industrial, les mesures fiscals asfixiants i injustes podien penalitzar la generació de la riquesa i ocupació, comprometien seriosament el model futur d’aquest país, ja que una inversió estratègica de 1.100 milions d’euros liderada per Repsol amenaçava d’esfumar-se.