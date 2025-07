L'AP-7, aparcament a llarg termini?

Creado: Actualizado:

Hola ciutadans. Si no saben on aparcar l’AP-7 és un bon lloc. Almenys pots tenir el cotxe ben cuidat entre quinze o més dies. Fins i tot te’l balisen les autoritats. Ja fa dies que estic estorat. Vaig a Barcelona dos cops per setmana i ja fa més de 15 dies que a l’AP-7 els vehicles avariats hi fan arrels. Ara, és al quilòmetre 231 i 223 direcció Barcelona. I constitueixen una font de perill d’accident permanent. Els vorals, no son aparcaments a llarg termini.

Com a ciutadà, crec honest haver fet fins a 4 trucades al 112 denunciant els fets i advertint del greu risc per a la seguretat viària. Hi ha un greu risc d’accident. Hom sap, que en un voral de l’autopista AP-7 només s’hi pot parar momentàniament per a situacions especials i amb moltíssimes precaucions i una temporalitat molt reduïda.

Em cau la cara de vergonya de veure cotxes camuflats amb radar per a capturar infractors de la velocitat i multar-los. I veure com ningú de l’administració és capaç de llogar una grua per a retirar-los a un dipòsit segur però lluny de la via. Preocupant.

Altament preocupant que l’AP-7, ja no concessionada, no disposi d’un servei públic de grua per a la seguretat viària. No em vull creure que no sigui possible que el servei de Trànsit, o algú de l’Administració de la Generalitat no sigui capaç d’avaluar risc i perill i actuar amb urgència i contundència en una execució subsidiària de retirada de vehicle a càrrec del titular.

En aquest país que és per menjar-se’l, comença a ser preocupant veure com darrera tanta normativa, tanta reglamentació el que manca es una mica de cordura i sentit comú i enretirar d’immediat un vehicle avariat al voral d’una autopista per evitar danys majors. Almenys això és el que s’explica als conductors novells o en cursos de recuperació de punts.

Cal suposar que es pot tractar de vehicles sense assegurança. Aleshores el temps que hi pot romandre es pot eternitzar ja que el propietari del vehicle passa de tot. En aquest cas, s’obre la teoria de que els ciutadans no hem de pagar la grua d’un infractor.

Però no és més fàcil retirar el vehicle i reduït riscos d’accidents? No existeix una execució subsidiària a càrrec del propietari del vehicle? Per a que serveix doncs la matrícula? Vull recordar que quan hi ha perill a via pública existeix en matèria d’edificació l’execució subsidiària municipal per eliminar el risc.

La segona teoria que se’m acut, és la de saber si jo em paro en un voral per mareig, avaria o son, podria estar-hi estacionat hores, o dies. Passarien els vehicles de la policia i no em multarien? Algú em faria marxar? Jo crec que si.

Tant és així que em pregunto la quantitat de vehicles de les forces i cossos de seguretat han passat en aquests dies per davant d’aquests vehicles i que els caps o superiors d’aquests agents no hagin pres altra mesura que ordenar posar uns conus i plaques reflectants.

Us asseguro que l’AP-7 es un cau de perill. Imaginin un col·lapse d’autopista, un incendi i el vehicle de bombers o ambulàncies que no pot passar pel voral perquè hi ha vehicles aparcats. I es que avui en dia, per a tenir càrrecs públics és necessari menys carnets a la boca i més capacitat tècnica i lideratge. Hi ha vides humanes en joc.