La Intermodal de l'Horta Gran

El dimecres passat es va celebrar la taula rodona dels grups municipals tarraconenses sobre el futur del Pla d’Ordenació Urbanística Municipal (POUM) organitzada per la Cambra de la Propietat Urbana de Tasrragona. Cada vegada Tarragona té més dubtes respecte que l’estació intermodal estigui en el nus de Vila-seca.

S’ha obert el meló vers el projecte embrionari de l’àrea metropolitana, que ja estava quelcom madur i consensuat, però en una primera redacció del POUM tarragoní que es va aprovar l’any 2022 ja situava la intermodal en l’Horta Gran i que actualment la majoria de partits de la ciutat, a excepció d’En Comú Podem, volen aquesta proposta urbanística. Aquest és l’acord de la junta de portaveus del proppassat divendres.

El futur POUM dibuixa un anell ferroviari que permet l’arribada dels trens AVE a la ciutat i libra de tràfic part de la façana marítima. L’Estat i la Generalitat ja coneixen aquesta proposta de situar l’estació intermodal en la zona entre la carretera de València, l’A-27 i la T-11, prop dels terrenys del Tritón. És a dir, molt prop dels grans pols generadors de mobilitat, com son l’hospital Joan XXIII, les futures Ciutat Judicial i la Laboral/Complex Educatiu o el nou barri tecnològic previst junt al Francolí. Això resoldria un deute històric de Tarragona, ja que llavors els trens AVE arribarien al centre de la ciutat.

El POUM de 2013 ja proposava desviar el tren per darrere de la ciutat. A l’altura del hospital hi haurà una segona línia de 9,3 km. de llargada, soterrada a sota de l’A-7 i encerclarà el nucli urbà fins el Nou Estadi, per enllaçar amb l’actual via de la costa. A més el nou traçat incorpora dos baixadors, un en la zona del Campus Catalunya de la URV i l’altre a l’Arrabassada.

El conseller d’Urbanisme Nacho Garcia Latorre ha manifestat que «tant el Ministeri de Transports com la Generalitat ho han vist molt bé i creuen que no és una proposta descabellada, sinó que té tot el sentit». Per l’Ajuntament la viabilitat tècnica «està garantida». El cost econòmic, tenint en compte que el nou traçat és íntegrament un túnel, s’estima en 2.000 milions d’euros.

El mes de febrer passat, el govern central no va donar la resposta a les al·legacions que van presentar els ajuntaments ara fa un any. Les obres de l’estació deurien començar l’any 2026. En la reunió del mes de febrer de la comissió bilateral entre l’Estat i la Generalitat es va acordar que entre les inversions del Pla de Rodalies pel període 2025-2030, estaria inclòs aquest projecte.

Tarragona ja va al·legar l’abril de 2024 que amb la possible entrada en funcionament de la intermodal de Vila-seca, es perdrien més serveis ferroviaris. L’estació del carrer Barcelona tarraconense supera els dos milions d’usuaris tan sols en els serveis de distància mitja. És sens dubte l’estació amb més demanda del sud de Catalunya. Amb les darreres decisions, línia AVE Madrid-Barcelona i l’Euromed València-Barcelona, Tarragona ha vist perdre un grapat de connexions els darrers anys.

El 2018 es va signar l'Acord Bilateral per a l’Impuls Ferroviari, Pacte de la Boella, entre els alcaldes Ballesteros i Pellicer, que contemplava l’embrió del futur consens dels municipis metropolitans on s’incorporava la petició de l’estació de l’Horta Gran. La realitat és que després de vora dos anys de reunions i comissions no s’hagi trobat encara una fórmula que permet pactar les desavinences i salvaguardar el gran projecte metropolità. Sempre s’ha dit que rectificar és de savis.