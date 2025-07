Parlem de cultura; sí, de cultura

Creado: Actualizado:

En els temps que corren sonarà quasi com a quelcom subversiu però des de la Diputació de Tarragona creiem que la cultura és una prioritat estratègica. Sí, una prioritat, amb majúscules. Per això hem impulsat la xarxa d’estratègics de la Diputació de Tarragona, per avaluar i potenciar l’impacte econòmic i social dels esdeveniments culturals que produïm al territori i que ens projecten arreu del país.

Així, durant l’any passat la Diputació va subvencionar un total de 59 esdeveniments estratègics (festivals, jornades i cicles, temporades escèniques, musicals) mitjançant tres línies de subvencions. Enguany destinarem 3’3 milions d’euros per aquestes subvencions, una quantia que suposa un augment d’un 11% en relació a l’any passat (uns 350.000 euros més).

A més, enguany i com a novetat, introduïm el pagament anticipat. Gràcies a aquesta mesura un cop feta la concessió, s’abonarà automàticament el 50% de l’import de la subvenció, per tal de poder impulsar de forma més eficaç les activitats culturals de les persones i les institucions que les promouen.

Per tant, aquesta xarxa informal d’estratègics de la Diputació de Tarragona és una xarxa viva i activa que podrà anar incorporant nous esdeveniments culturals a totes i cadascuna de les 10 comarques del Camp de Tarragona, de les Terres de l’Ebre i del Baix Penedès.

Com a diputat delegat de cultura de la Diputació considero que hem d’apostar per esdeveniments culturals d’impacte i de gran rellevància, és a dir, per activitats diferenciadores, amb un alt valor cultural, patrimonial i educatiu, que destaquin per la seva excel·lència i singularitat.

Tingueu present que quasi una tercera part dels esdeveniments culturals que es duen a terme a les nostres comarques reben finançament de la Diputació de Tarragona, el que ens converteix en una institució fonamental per a la producció cultural pròpia.

Com a novetat hem de destacar també que es registra un augment de la consciència mediambiental en els esdeveniments culturals que reben subvencions de la Diputació.

Suposo que alguns dels que heu llegit aquestes línies direu que ‘es llencen’ els diners en ‘quatre exposicions’ que no interessen i tal... És just el contrari, sabem que cultura és identitat, reflexió, esperit crític... i també projecció exterior per les nostres comarques; amb una enorme capacitat per generar beneficis socials, intel·lectuals i econòmics i fer que la demarcació tingui, a més, un nom propi.

Una societat lliure i democràtica o és una societat on la cultura hi juga un rol fonamental o serà qualsevol cosa menys lliure i democràtica.

Em dirigeixo ara, sobretot, a la gent jove de les comarques tarragonines. Les xarxes socials i Internet estan molt bé, us donen accés a tot, és fabulós -sense dubte-, però no us quedeu a la superfície. Gaudiu del plaer de la lectura, d’una poesia inspiradora, de visitar una exposició d’art, de la bona música...

L’accés a la cultura, i el gaudi de la mateixa, us obriran nous horitzons, us ajudaran a interpretar millor la realitat i us podrà ajudar a l’hora d’orientar les vostres vides.

Us animo a endinsar-vos en tot allò que suposa una ingent, rica i plural activitat cultural.

De debò, val la pena!