Estem consumits de ser consumidors

El consum és l’acte d’utilitzar o gastar béns, serveis o productes per a satisfer necessitats humanes, tant primàries com secundàries. Des del punt de vista econòmic és la fase final del procés productiu, quan el bé obtingut és d’utilitat al consumidor. Exemples de consum és l’ús de serveis bàsics, com l’electricitat, l’aigua potable i el gas domèstic.

Existeixen béns i serveis que s’exhaureixen al moment de consumir-se, com els aliments, mentre que hi ha altres que solament es transformen, per exemple, un viatge en avió. En el sistema capitalista actual el consum representa una activitat cíclica, ja que l’home produeix per a consumir, i aquest consum genera més producció. Amb el consum se cerca satisfer no sols les necessitats presents, sinó també les necessitats futures.

Consum o consum excessiu és una situació en la qual l’ús de recursos ha superat la capacitat de l’ecosistema. Un patró prolongat de consum excessiu condueix a la degradació ambiental i a l’eventual esgotament de les bases dels recursos.

Actualment, les tendències en gran consum es fonamenta amb tres grans focus: generar confiança, la sostenibilitat i l’arribada de la intel·ligència artificial/IA de forma massiva i en tots els punts de la cadena de valor a la societat, a una velocitat de vertigen que fa que avui dia, ja està present en tots els sectors industrials i comercials.

La IA demostra la seva capacitat per optimitzar les vendes mitjançant el marketing de continguts. Ara estem comprovant que els canvis tecnològics abans es produïen cada cent anys, després el canvi fou cada cinquanta i ara és cada dos o tres anys. Amb la IA, la impressió 3D i la robòtica es veuran i crearan els nous models de negoci del futur.

Una altra realitat és el comerç online que està l’orde del dia, que segons l’escola de negocis IESE aquesta nova manera de comprar té les següents claus:

1. Consolidació del online. El 58% dels consumidors han augmentat les seves compres digitals respecte de l’any anterior;

2. La modalitat single-channel es manté. Entorn del 50% dels consumidors finalitza el procés de compra en el mateix canal en el qual ho inicien;

3. El preu com principal impulsor. Present en tot el procés de compra, des de la consideració a la decisió (filtre, finançament, enviaments i devolucions);

4. Email, el canal de contacte preferit. Encara amb una clara tendència a l’alça de les xarxes socials entre els joves de 18-34 anys;

5. Mètode de pagament tech. Augmenta significativament l’ús d’opcions ’tech’: moneders digitals, bizum;

6. La confiança, clau per la compra. Reduir el frau, augmentar la familiaritat i disposar un bon servei d’atenció, claus per generar confiança;

7. La IA: oportunitat i risc. Els consumidors coneixen el bàsic ... Esperen personalització i seguretat, i temen per la seva privacitat;

8. Una logística sostenible. El client espera que les empreses l’ajudin a ser més sostenible, amb un focus especial en l’enviament, el packaging, etc.

La combinació de compres online i físiques és avui la modalitat dominant pel 65% dels compradors espanyols.. El preu i les ofertes segueixen sent els principals factors que determinen la compra. La pandèmia va provocar un pic de compres online.

Davant aquests arguments la botiga física ha de canviar “la forma de ser”, l’atenció al client és la clau. Ja ui diu que «el bolsillo es el bolsillo». Si s’ha d’elegir entre experiència de compra, preu o sostenibilitat, l’elecció sempre està en el preu. Tots som consumidors, ens agradi o no. La realitat és que tots estem consumits de ser consumidors.