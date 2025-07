Ciutat i poesia

Creado: Actualizado:

D’un temps ençà Tarragona té la sort de gaudir de diversos jardins poètics que engalanen alguns dels seus parcs. Poder fruir d’un passeig natural i literari a la vegada és un privilegi que, cada cop més, comparteixen algunes ciutats d’arreu del món: Barcelona, Edimburg, Melbourne, Dublín, Cracòvia...

L’any 2022 Tarragona va iniciar aquest procés de literaturització amb el Camp de Mart. El 23 de març es va inaugurar aquest primer jardí, emmarcat dins la programació de la Primavera Literària d’aquell any i com a iniciativa de Viles Florides. Hi podem trobar un itinerari anomenat A l’ombra de la poesia, format per 11 plafons que llueixen un poema dedicat a algun dels arbres que conformen aquest paisatge i en els quals podem sentir, a través d’un QR, la veu de l’autora o d’alguna altra persona recitant-lo. Les autores dels textos: dones tarragonines o vinculades íntimament a la ciutat de Tarragona, formen part del repositori que el Grup de Treball Veus de Dona a Tarragona, (GdT VdDaT) té a la seva web ja.cat/veusdedona.

Més endavant, el 14 de novembre de 2022 es va inaugurar Clàssics al parc de les Granotes, que tenia com a objectiu celebrar que Tarragona havia estat escollida seu de les Viles Florides. En aquest segon espai es va vincular la literatura llatina a la ciutat romana que, des de fa segles, és un dels llegats més impressionants que l’emmarquen. Un total de 10 plafons amb QR, una vegada més, que ens permeten sentir la veu d’algunes professionals del món clàssic recitant les obres llatines amb, evidentment, la traducció al català dels mateixos textos.

A continuació, el 28 de març de l’any 2023, es va literaturitzar el Parc de la Ciutat. Aquest jardí literari va adreçat a un públic infantil i els seus acompanyants. La finalitat és la descoberta dels diferents arbres que configuren el parc, un llegat dels germans Puig i Valls. A través d’un joc de pistes els xiquets arriben a la resolució d’un enigma. Els 10 plafons que configuren la ruta contenen cadascun un poema que, en la majoria de casos, ha estat creat per a l’ocasió. Rafael Puig i Valls va ser enginyer forestal i un gran divulgador de la preservació dels espais naturals entre els infants. Aquest jardí poètic pretén ser un homenatge al creador de la festa de l’arbre a Europa el 1898, un dels pioners en la divulgació de l’amor per la natura. Aquest espai ha estat un eix motor per al projecte del Pla Educatiu d’Entorn del curs 2023-24: Parcs per viure, parcs per aprendre (dins el Departament d’Educació i l’Institut Municipal de Tarragona).

Finalment, ara per ara, l’últim jardí poètic que s’ha creat, presentat l’11 maig de 2023, es troba ubicat a la pineda de Mas Rosselló, just damunt de la punta del Miracle. Els textos escollits recreen la magnífica miranda cap a la Mediterrània i s’articulen sota el lema: Arran de mar. En aquest jardí poètic hi havia la voluntat de visibilitzar la nova generació de poetes del Camp de Tarragona juntament amb altres poetes de trajectòria literària consolidada. Les seves obres elogien la bellesa d’aquest escenari tan esplèndid i deleiten la sensibilitat de qualsevol lector: la Tarragona vista des del mar i la Tarragona que mira cap al mar.

Aquesta iniciativa, que va sorgir de l’Ajuntament de Tarragona, ha comptat amb la collaboració d’entitats com l’APELLC, Òmnium Cultural del Tarragonès, la Casa de les Lletres, l’Escola de Lletres, Viles Florides i el GdT VdDaT.

Conèixer Tarragona des d’aquest vessant literari és un privilegi que no comparteixen la gran majoria de ciutats i que, com a ciutadans, no podem deixar passar per alt.