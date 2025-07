Una ruta per les principals biblioteques de Tarragona

Creado: Actualizado:

Les biblioteques són refugis on pots evadir-te del soroll del carrer i de la brutícia dels cotxes. Són el millor indicador de la vida dels habitants d’una ciutat. Els usuaris hi entren i hi surten com abelles al rusc de mel. Tarragona te biblioteques conegudes per la major part de la població i biblioteques més petites i amagades, que romanen desconegudes.

La Biblioteca Pública de Tarragona (BPT) és, segurament, la biblioteca més gran i més coneguda de la ciutat. Es troba al número 30 del carrer Fortuny, en la cruïlla amb el carrer Gasòmetre. És de titularitat estatal i gestionada per la Generalitat. Al llarg de la història ha tingut diferents emplaçaments.

D’aquesta biblioteca en destacaria l’edifici i la quantitat i qualitat dels seus recursos. A més a més d’una hemeroteca amb diaris i revistes, atresora una important col·lecció local de Tarragona i la seva província. El fons modern conté aproximadament uns 276.000 llibres. Per altra banda també s’hi troba un important fons audiovisual.

La Biblioteca del Centre de Recursos per a l’Aprenentatge i la Investigació (CRAI) es troba situada al Campus Catalunya de la URV des del 2009. És la biblioteca de Ciències Jurídiques, Lletres, Infermeria i del Centre d’Estudis de Dret Ambiental. Amb anterioritat la biblioteca de la Facultat de Lletres i de Química estava a l’antiga capella de la Salle, a la plaça Imperial Tàrraco.

Al llarg de la seva història ha rebut una sèrie de donatius i llegats que han enriquit la seva col·lecció com el de Jaume Vidal Alcover i Maria Aurèlia Capmany. Aquesta també atresora el fons de l’antiga hemeroteca Caixa Tarragona, més tard batejada amb el nom d’hemeroteca Fundació Catalunya la Pedrera.

La Biblioteca Hemeroteca Municipal de Tarragona (BHMT) es localitza a l’avinguda Vidal i Barraquer, en el Magatzem 2 de l’Espai Tabacalera. Es va inaugurar el 1985 amb el fons de publicacions periòdiques i monogràfiques que es conservaven a l’Ajuntament de Tarragona i el fons de Josep Gramunt. En el mateix equipament s’hi troba l’Arxiu Històric i el Centre d’Imatges.

La biblioteca del Museu Nacional Arqueològic de Tarragona (MNAT) està especialitzada en arqueologia clàssica, història antiga i museologia. Està ubicada a l’avinguda Ramon i Cajal. Actualment no està en servei i sembla estar pendent d’una reubicació.

Una altra biblioteca especialitzada en temes d’arqueologia antiga es troba a la seu de l’Institut Català d’Arqueologia Clàssica (ICAC). Es localitza a la Part Alta, a la plaça del Rovellat. Disposa d’una col·lecció molt important. En destaca el llegat de Pere de Palol i el de Simon Keay. Actualment el fons presenta més de 128.000 entrades dividides en recursos bibliogràfics i llegats històrics.

A molt poca distància d’aquesta, al carrer Major, hi ha la biblioteca de la Reial Societat Arqueològica Tarraconense (RSAT). És una biblioteca especialitzada en arqueologia, història, prehistòria i antropologia. Hi ha uns 3.000 llibres i al voltant de 20.000 volums de revistes.

També hi ha la Biblioteca del Seminari Pontifici de Tarragona. Està ubicada al segon pis del claustre del Seminari de Tarragona al carrer de Sant Pau. Aquesta te els seus orígens en la Universitat de Tarragona fundada el segle XVI. Actualment la biblioteca consta d’uns 60.000 volums procedents de diferents llegats.

El Col·legi Oficial d’Arquitectes de Catalunya (COAC) es troba al carrer Sant Llorenç. És una biblioteca privada fundada el 1980. Està especialitzada en temes d’enginyeria, arquitectura i disseny. El lloc és molt càlid i està decorat amb mobles de disseny. Invita a parar i a fer-hi una consulta

La seu de la Casa de Lletres es troba també al carrer Major. Aquest és un servei públic municipal que té com a missió l’impuls, la coordinació i l’acolliment de les activitats que giren al voltant de la creació literària i la lectura a la ciutat. Disposa d’una petita biblioteca molt acollidora.

La Biblioteca del Museu d’Art Modern de Tarragona (MAMT) va ser fundada per la Diputació el 1976. Es troba ubicada a la Casa Martí, al carrer de Santa Anna. Està especialitzada en art dels segles XIX, XX i XXI. La Biblioteca participa en programes d’intercanvi de publicacions amb altres museus i entitats culturals.

La Biblioteca de l’Hospital Universitari Joan XXIII es localitza al carrer Dr. Mallafré Guasch. Consta d’uns 2.000 llibres especialitzats en ciències de la salut i d’una àmplia col·lecció de revistes des de l’any 1976. A l’Escola Oficial d’Idiomes de Tarragona (EOIT) hi ha l’espai Fòrum, que ofereix préstec de llibres i materials audiovisuals i una sala per estudiar. Es troba a la Part Baixa, entre el carrer Smith i la plaça dels Infants.

Tarragona haurà de buscar l’equilibri entre coneixement i producció per un desenvolupament satisfactori de la ciutat. S’ha parlat de la Tabacalera com el possible destí de la futura biblioteca provincial. A aquesta notícia s’ha sumat també l’interès de l’ICAC per traslladar-s’hi. Això suposaria la reactivació de la zona i la creació d’un pol cultural que es complementaria amb la fusió de la biblioteca del MNAT.