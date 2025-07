La Diputació i la mobilitat

Creado: Actualizado:

L’últim ple de la Diputació de Tarragona va començar amb una declaració institucional del ple de la corporació on es denunciava els problemes de mobilitat que patim el territori de la Catalunya sud, i la necessitat d’impulsar un grup de treball per tal de posar solució a aquesta problemàtica.

La declaració institucional va rebre el suport de tots els partits que tenen representació a la Diputació, unanimitat, i fer pinya per sumar esforços per treballar per la demarcació. La mobilitat ens afecta a tots els municipis, grans, petits i mitjans, des de Cunit a les Cases d’Alcanar, i des d’Arnes fins a Santa Coloma de Queralt. La Diputació està a i ha d’estar al costat de tots els pobles de la demarcació.

Els últims mesos són molt difícils en termes de mobilitat. Una oferta molt limitada, gens competitiva socialment, les obres del túnel de Roda de Berà, el tercer fil que posarà com a prioritat a les mercaderies i no a les persones, i la poca fiabilitat del servei, fan de la mobilitat a la Catalunya sud tot un drama.

Cal afegir que el tren no arriba a tot arreu, i que és important i estratègic treballar la intermodalitat, és a dir, combinar el tren amb el bus, per tenir un sistema de mobilitat a la Catalunya sud que sigui el màxim de capil·lar possible.

I la mobilitat en bus també és important, l’any 2028 acaben les concessions de transport públic i cal estar preparats abans del 2028 per dibuixar, ja, el mapa que volen per la nostra demarcació. En resum, tenim feina, molta feina a fer, i des de la Diputació de Tarragona tenim el deure de liderar les polítiques de mobilitat que ens afecten i ens afectaran, no ens podem posar de perfil ni amagar-nos davant d’aquests reptes.

Sempre s’ha dit que la Diputació era una administració que no s’obria a la ciutadania, i nosaltres volem que la ciutadania se la faci seva, i que estiguem al costat dels problemes de la gent. Per això en aquest grup de treball també convidarem a les associacions d’usuaris que estan patint aquesta nefasta mobilitat i que tenen molt a dir sobre el futur de la mobilitat a la Catalunya sud.

La mobilitat del futur l’hem de liderar des del territori, no podem esperar que des de Barcelona ens facin la feina. Des de la Diputació i de la mà dels municipis i usuaris hem de definir com ha de ser la nostra mobilitat i defensar els nostres interessos davant de la Generalitat i l’Estat, que vol sovint han tingut aquesta demarcació oblidadíssima en termes de mobilitat, la realitat tossudament ens ho demostra.