El repte de millorar la competència lectora i expressiva en les generacions futures

Els nefastos resultats en les avaluacions internacionals PISA i PIRLS, que ofereixen dades sobre la comprensió lectora del nostre alumnat, ha portat Junts per Catalunya, com a altaveu de diferents col·lectius de docents, a liderar una moció al Parlament de Catalunya amb mesures per revertir la situació i alhora enfortir la presència del català en el sistema educatiu.

La Filologia Catalana ha estat un pilar fonamental en la transmissió i preservació de la llengua i la literatura catalanes. No obstant això, el descens del nombre d’estudiants en aquesta disciplina, així com en el conjunt de Filologies, i l’alt nombre de jubilacions imminents ha fet que una part del professorat de català no compti amb la titulació del Grau en Filologia Catalana.

La moció busca incentivar la formació de nous docents. Per això, incideix en la necessitat urgent de donar a conèixer les grans oportunitats professionals i actuals, a través d’eines digitals i entorns propers a les noves fornades d’adolescents i joves. A més, proposa avantatges com complements salarials, accés prioritari als màsters de formació del professorat i preferència en la correcció d’exàmens oficials.

Represtigiar les literatures

D’altra banda, el Parlament vol prestigiar la cultura literària dins el batxillerat. Per aconseguir-ho, proposa la reintroducció d’una hora lectiva addicional en les llengües i literatures catalana i castellana, garantint-ne l’ensenyament presencial a tots els instituts, independentment del nombre d’estudiants interessats. També es treballa per assegurar que l’alumnat d’Humanitats i Ciències Socials pugui cursar ambdues literatures alhora i que tinguin un pes significatiu a les Proves d’Accés a la Universitat.

Un altre aspecte clau és la renovació metodològica. S’insta la Generalitat a impulsar noves estratègies d’ensenyament que incorporin el teatre, la música, els pòdcasts, la IA i les eines digitals per fer més atractiu l’aprenentatge de la llengua i la literatura, o potenciar la presència d’autors a les aules.

Així mateix, es vol garantir que el Màster de Formació del Professorat inclogui els continguts necessaris en llengua i literatura catalanes i en estratègies d’immersió lingüística, així com que els graduats en Filologia Catalana tinguin accés prioritari a l’especialitat pròpia d’aquest màster. Paral·lelament, es persegueix continuar desplegant el Pla universitari d’enfortiment del català i impulsar més hores de docència en llengua catalana en graus estratègics com Educació, Dret i Comunicació.

Aquestes mesures no només busquen revitalitzar la Filologia Catalana, sinó que també volen assegurar una formació de qualitat per als futurs docents, essencials perquè les nenes i nens millorin la capacitat lectora i l’expressió oral i escrita, així com enfortir el paper de la cultura literària com a eina fonamental en l’educació. Això va de saber llegir, entendre i escriure.