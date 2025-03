El caos ferroviari continua

Creado: Actualizado:

El sis d’octubre el títol del meu article va ser «Ten fe, esperança i caritat … i quantes coses més», que reflectia la disbauxa generada per la instal·lació d’una tercera via en el corredor del Mediterrani, al seu pas pel túnel de Roda de Berà, per afegir-hi una tercera via d’ample internacional, que obliguen a tallar durant cinc mesos la circulació entre Tarragona i Sant Vicenç de Calders.

Darrerament, les circumstàncies diàries m’obliguen a tornar a escriure sobre aquesta tragèdia diària que viuen molts usuaris dels trens de Rodalies i de proximitat.

5 de març. ‘Vaig esperar quatre hores i no va passar cap tren cap a Reus’. En el primer dia del servei ‘normalitzat’, els viatgers es movien entre la resignació, la frustració i la ràbia. ‘Viatjo fa ja setmanes i no funciona de cap manera’. Manca molta informació.

6 de març. ‘Estem al límit. Necessitem canvis’. Segueixen els retards amb uns trens pleníssims en hores punta. Territori, Adif, Renfe i el Ministeri activem un gabinet de crisi pel caos.

7 de març. Adif revisarà els torns de treball per revisar l’estat de la via. Problemes en la megafonia i els panels de les estacions.

8 de març. El govern dona la cara. Illa: ‘Demano perdó a tots els ciutadans afectats’. Paneque: ‘Són unes imatges que no volem per a Catalunya ni pels usuaris’. Una avaria de la catenària de Bellvitge obliga a evacuar als passatgers en ple trajecte. ‘Estem desgolfats, cada dia sense saber el quan, el com i l’on’. Rodalies som tots, que el preu sigui el mateix: l’abonament sigui també per Tarragona.

9 de març. El fart i la falta d’informació que hem patit ara es trasllada a Barcelona. Això obligarà a accelerar un cadena de solucions, que no s’haguessin posat en marxa d’altra manera. Dues avaries a l’AVE perjudicant cents de passatgers a Sants. Batet: ‘Catalunya pateix un caos permanent’. La URV estudia l’impacte psicològic del caos amb els passatgers.

10 de març. Manifestació per un servei ferroviari digne a Tarragona el 22 de març. Neix una aplicació per veure l’estat real del servei ferroviari. Govern, Adif i Renfe pacten més personal per donar una «resposta exquisida» a l’usuari. La consellera admet que es van trobar la xarxa «pitjor del que es podria imaginar». Salou i Cambrils critiquen que la situació afecta «a la imatge turística i la competitivitat». Els alcaldes exigeixen solucions «immediates» al caos ferroviari.

11 de març. Les claus del caos: manca de manteniment i nul·la planificació,. La consellera Paneque està liderant el gabinet de crisi, que seria bo que es mantingués allunyat dels debats i les discussions polítiques. El malson de Rodalies: l’adequació a les necessitats dels usuaris s’està demostrant com una fita inassolible a tot arreu. Viñuales: «Sembla que quan el problema ha arribat a Barcelona reaccionen»

12 de març. L’oposició empaita al Govern d’Illa per la gestió del servei de Rodalies. L’executiu retreu a JxCat les seves crítiques després «anys gestionant el servei». Tres partits polítics, ERC, Comuns i la CUP, demanen un debat monogràfic en el Parlament. Els alcaldes de l’interior exigeixen intervindre en el traçat de la via de mercaderies: volen perquè volen conèixer com els afectarà.

13 de març. Usuaris de tot Catalunya s’uneixen en protesta per uns trens dignes. El ministre Álvarez Cascos va torpedinar el Corredor del Mediterrani fins que va poder, fins que la Comissió Europea els feia notar que el que havien de fer primer és la via per on passa el 70% del pes econòmic de l’Estat.

15 de març. Transports proposa diluir el traspàs de Rodalies per evitar la vaga d’Adif i Renfe. La negociació s’obre a integrar la nova empresa mixta dins de Renfe.

16 de març. Els usuaris del tren depenen cada d’un servei que falla cada dia i provoca un estrès terrible. ‘M’estan robant hores de treball, d’oci, de poder estar amb els meus. En definitiva, de vida’. Un equip del Departament de Psicologia de la Universitat Rovira i Virgili analitza si entre les persones que pateixen afectacions ferroviàries s’observen símptomes d’angoixa, depressió o somatitzacions.

El caos ferroviari segueix, fins quan?