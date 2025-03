Una identificació autèntica

Creado: Actualizado:

Si avui llegiu aquest nou article i us sentiu identificats amb el que expresso, vol dir, almenys per mi, que heu estat importants al llarg de la meva vida i fins al dia d’avui. Si avui llegiu aquest nou article i us sentiu identificats amb el que expresso, vol dir, almenys per mi, que sóc un privilegiat d’haver tingut tanta bona gent ahir i fins al dia d’avui que m’han fet costat.

Si avui llegiu aquest nou article i us sentiu identificats amb el que expresso, vol dir, almenys per mi, que la vida ens dóna sempre una nova oportunitat per tornar a començar quan ens equivoquem i que un llapis no es dibuixa sense una mà. Si avui llegiu aquest nou article i us sentiu identificats amb el que expresso, vol dir, almenys per mi, que queda molt per fer i que tot és possible.

Si avui llegiu aquest nou article i us sentiu identificats amb el que expresso, vol dir, almenys per mi, que gràcies a la gent a la qual el masclisme els ha arruïnat la seva vida m’han servit i em serveixen fins al dia d’avui, com una motivació extra per no posar-me en una situació d’indiferència davant les injustícies.

Si avui llegiu aquest nou article i us sentiu identificats amb el que expresso, vol dir, almenys per mi, que gràcies a la gent amb diversitat funcional, ahir i fins al dia d’avui m’hi heu inspirat per seguir reivindicant la dignitat humana davant aquells que només volen construir fronteres.

Si avui llegiu aquest nou article i us sentiu identificats amb el que expresso, vol dir, almenys per mi, que per a mi ahir i fins al dia d’avui, defensaré el paper dels mitjans de comunicació veraços com a motors que transporten uns canvis de paradigmes dinàmics desconeguts fins aleshores.

Si avui llegiu aquest nou article i us sentiu identificats amb el que expresso, vol dir, almenys per mi, que ahir i fins al dia d’avui, ens cal canalitzar els nostres drets en textos legislatius que aplicats correctament ens permetin garantir la pròpia supervivència humana digna.

Si avui llegiu aquest nou article i us sentiu identificats amb el que expresso, vol dir, almenys per mi, que ahir i fins al dia d’avui, sóc un impulsor de les xarxes de cooperació inclusives i d’un tercer sector potent que fabriqui sinergies plenes de solidaritat i sentit comú.

Si avui llegiu aquest nou article i us sentiu identificats amb el que expresso, vol dir, almenys per mi, que ahir i fins al dia d’avui, que si una cosa em neguiteja es observar, des d’una perspectiva reial, com ens estem carregant el medi ambient deixant que les dèries negacionistes respecte al canvi climàtic condicionin el missatge de properes generacions.

Si avui llegiu aquest nou article i us sentiu identificats amb el que expresso, vol dir, almenys per mi, que ahir i fins al dia d’avui, que la joventut ha perdut certs valors desorientant la mateixa societat i germinant una creixent desconfiança en les nostres pròpies possibilitats.

Si avui llegiu aquest nou article i us sentiu identificats amb el que expresso, vol dir, almenys per mi, que ahir i fins al dia d’avui, us trobeu en un procés angoixant en el que pretén cadascú esdevé sobreviure però la resta acompanyar-vos des del respecte.

Si avui llegiu aquest nou article i us sentiu identificats amb el que expresso, vol dir, almenys per mi, que ahir i fins al dia d’avui, que la democracia es troba en un estat feble i que per tant hem de reivindicar el poder transformar de la justícia social.

Si avui llegiu aquest nou article i us sentiu identificats amb el que expresso, vol dir, almenys per mi, que ahir i fins al dia d’avui, ens trobem davant múltiples conflictes bèl·lics que discriminen persones i fereixen d’altres que de manera injusta són atacades.

Si avui llegiu aquest nou article i us sentiu identificats amb el que expresso, vol dir, almenys per mi, que ahir i fins al dia d’avui, que l’economia no es troba al servei del poble que camina sota innaceptables llindars de pobresa, indignes en el segle que ens trobem.

Si avui llegiu aquest nou article i us sentiu identificats amb el que expresso, vol dir, almenys per mi, que ahir i fins al dia d’avui, que sóc un individu que viu en primera persona els reptes d’un món globalitzat com el nostre però que li costa molt conjugar en el present l’acció de compartir.

Si avui llegiu aquest nou article i us sentiu identificats amb el que expresso, vol dir, almenys per mi, que ahir i fins al dia d’avui, no puc deixar d’admirar a les petites empreses i autònoms que ens fan créixer en esperit crític i en professionalitat.

Si avui llegiu aquest nou article i us sentiu identificats amb el que expresso, vol dir, almenys per mi, que ahir i fins al dia d’avui, em trobo en cos i ànima a treballar pel meu país d’una forma lliure evitant ser esclaus de la llibertat.

Com veieu, aquest article és una constatació de que ens cal trobar fórmules transparents i inclusives que ens apropin a la realitat de les persones i que no gastin massa temps en baralles estèrils que condueixen a res més que a la divisió i a la trencadissa de consensos generals.

És una constatació directa a l’ànima mateixa de la societat que són les persones que viuen, somien i bateguen en ella i que no podem obviar que representen, el veritable i humil servei que hem d’oferir.