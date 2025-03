No més bretxa salarial

Creado: Actualizado:

La bretxa salarial de gènere en el sector sanitari és una realitat persistent i invisibilitzada. Tot i que les dones som majoria, continuem patint desigualtats en la remuneració i les oportunitats de promoció. La manca de polítiques amb perspectiva de gènere en el nostre sistema sanitari perpetua aquesta situació, fent que la conciliació recaigui sobretot en les dones.

Les dones reduïm jornades o demanem excedències per fer front a la cura de familiars, una càrrega que afecta directament els nostres salaris i pensions futures. Més del 93% de les reduccions de jornada per cura de menors o persones dependents són sol·licitades per dones, i les nostres pensions es veuen reduïdes de mitjana en 500 euros mensuals. A més, els llocs de lideratge continuen en mans masculines, tot i que representem la majoria del col·lectiu.

També persisteix la infravaloració de les professions feminitzades, com la Infermeria, considerades vocacionals i de servei, fet que justifica sous més baixos. Aquesta desigualtat estructural només es pot revertir amb mesures efectives que garanteixin una igualtat real en la remuneració i la promoció professional.

Des de SATSE reclamem polítiques concretes per revertir aquesta situació: promoció professional equitativa, conciliació real amb permisos corresponsables i una remuneració justa d’acord amb la nostra formació i responsabilitats. No podem acceptar una bretxa salarial que ens oprimeix i ens allunya de la igualtat que mereixem.