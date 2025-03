La política que sí millora la vida de la gent

Creado: Actualizado:

En l’època dels tuits i els reels el més fàcil és fer política populista, tirant d’arguments simples i proposant solucions fàcils, de les que podem anomenar ‘de barra del bar’. Ja sabeu, d’aquelles que es diuen amb un got en una mà i, abans, amb un puro a l’altra.

No dic que no sigui temptador fer aquest tipus de política. S’ha de raonar poc i, d’entrada, sempre trobaràs més persones que et donin la raó. Però, què voleu que us digui, implica una capacitat de cinisme i d’una falta d’ètica que deu fer bastant complicat dormir tranquil·la a la nit.

Vaig al tema. Dels reptes que tenim en el conjunt de la província em centraré en dos que són estratègics per Tarragona: la disponibilitat d’energia verda pel funcionament de la indústria i de les activitats de la vida diària i la conservació del nostre litoral. En realitat, els dos estan relacionats amb la lluita contra el canvi climàtic i la forma en què l’afrontem.

Sobre el primer, la disponibilitat d’energia suficient, el Partit Popular està fent córrer que és necessari allargar la vida de les centrals nuclears. A Tarragona ens queden 3 en actiu, amb les dates de tancament ja pactades amb les empreses. Perquè la decisió de mantenir o no oberta una central nuclear és una decisió empresarial, que ve determinada per la seva rentabilitat econòmica.

Les empreses només estarien disposades a fer-ho a canvi de compensacions econòmiques que pagaríem tota la ciutadania.

Davant el dilema de tancar o no el més fàcil, és a dir, el més populista, és dir que no tancarem les nuclears per protegir els llocs de treball. Aquesta és l’opció fàcil i de mirada curta, no l’opció PSC.

Els i les socialistes fa anys que apostem per les energies renovables. Són netes, més barates de produir i ens donen autonomia estratègica, no oblidem que l’urani que utilitzen les nuclears ve d’altres països i que els residus que generen duren milers d’anys i són cars de gestionar. Vivim en un territori de sol i vent. Però no s’han fet els deures. Els Governs dels darrers anys, de Junts i ERC, han estat distrets, com diu el President, Salvador Illa.

La nostra indústria necessita energia neta per complir els objectius de descarbonització per lluitar contra el canvi climàtic. I, mentre a la resta d’Espanya l’ús d’energies renovables ja suposa un 56,8% del total, a Catalunya estem en un escàs 15%.

El president Illa ja ha anunciat inversions milionàries i canvis legislatius per accelerar la construcció d’infraestructures de generació d’energies renovables. Per tant, amb un Govern a Catalunya que està pel que toca i amb un Govern a Espanya que també té clar el rumb, a Tarragona tindrem energia verda.

Ara bé, hem de ser responsables amb les persones i el territori liderant un procés ordenat de tancament. Al contrari del que va fer el PP a Garoña, deixant als treballadors al carrer sense alternatives, aquí el Govern gestiona els Fons de Transició Nuclear, un programa que ajuda als municipis propers a les centrals a diversificar la seva economia i crear nous llocs de treball.

L’altre tema estratègic és la protecció del litoral. Des del Delta fins a Cunit tenim una costa d’un alt valor ecològic, paisatgístic i, no ho oblidem, econòmic pel pes que el turisme té en l’economia de la província.

Platges que cada any pateixen més retrocés per temporals més agressius i nombrosos. Portem anys fent accions reactives per conservar-les.

Hem de passar a l’acció. El Govern de Pedro Sánchez ho té clar. Si volem continuar tenint platges com les que coneixem i mantenir l’activitat econòmica que se’n deriva d’elles, hem d’actuar i l’evidència científica ens diu que hem de deixar a les platges espai per a la seva regeneració. D’aquí la inversió del Ministeri per ‘treure’ un tram del passeig marítim de La Pineda.

No negarem que és un lloc magnífic però, altre cop, hem de decidir quina política fem: la populista, de què no se m’enfadi ningú, fàcil i de curt termini o la que es basa en evidències científiques i pren decisions responsables de present i de futur.

Els i les socialistes tenim clar quina és la nostra forma de fer política. No és la dels eslògans simples sinò la que escolta, pensa i actua de forma responsable amb la gestió dels recursos i amb la mirada posada a llarg termini. Així és com es canvia la vida de la gent a millor i sense deixar ningú enrere.