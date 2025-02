Contra l’LGBTIfobia a l’esport

Creado: Actualizado:

«L’esport no és només competir; és EDUCAR, INCLOURE i donar OPORTUNITATS als qui més ho necessiten» Pau Gasol.

La realitat és que no ha estat accessible per a tothom, o almenys no ho ha estat fins l’actualitat.

Durant massa temps, la comunitat LGBTI+ ha estat expulsada i marginada dels espais esportius a causa de prejudicis i conductes socials dirigides a l’exclusió. Afortunadament, hem començat a canviar aquesta direcció, però encara queda un llarg camí per recórrer. La Ultradreta es troba en peu de guerra contra els drets de la comunitat LGBTI+, Trump i Orban, entre d’altres, són un clar exemple de les polítiques de l’odi contra les diferencies.

Durant massa temps generacions del col·lectiu han crescut rebutjant l’esport pel sofriment que els van causar experiències de bullying, marginació, assenyalament i humiliacions durant la infància i l’adolescència.

Des de les institucions públiques com les entitats esportives tenim el deure i la responsabilitat de vigilar que aquest tipus d’accions no es repeteixin, però, sobretot, hem de fomentar l’esport perquè totes les persones, sense excepció, puguin gaudir dels seus beneficis.

L’esport no és només competir; és una font de salut física, mental i social. A nivell físic, millora la salut cardiovascular, enforteix músculs i ossos, i augmenta l’energia. A nivell mental, redueix l’estrès i l’ansietat, millora la concentració i combat la depressió. I a nivell social, fomenta la inclusió, ensenya valors com el treball en equip i crea un sentit de pertinença.

Per a moltes persones de la comunitat LGBTI+, l’esport ha estat un espai hostil, ple de barreres invisibles però dolorosament reals.

Hem de crear programes que fomentin la participació de les persones LGBTI+ a l’esport, especialment entre els joves, perquè ningú més creixi sentint que no té cabuda en aquests espais.

Educar des de la infància en valors com el respecte, l’empatia i la diversitat a l’esport és fonamental i pot ser un vehicle extraordinari per a transmetre aquests valors.

Les escoles, els clubs i les lligues han de ser espais segurs on tothom se senti benvingut, independentment de la seva orientació sexual o identitat de gènere.

Cada vegada més atletes LGBTI+ estan trencant estereotips i visibilitzant la diversitat al món de l’esport. Això no només inspira a les noves generacions, sinó que també ajuda a canviar percepcions i actituds a la societat. No obstant això, no podem conformar-nos amb aquests assoliments. Hem de continuar treballant perquè l’esport sigui veritablement accessible per tothom.

És urgent que les institucions i entitats esportives treballin per a garantir que els espais esportius siguin segurs i lliures de discriminació, per això aquest cap de setmana en honor al dia Internacional contra l’LGBTIfobia a l’esport (que es commemora el 19 de febrer) s’han repartit braçalets amb la bandera inclusiva als clubs esportius de la ciutat, per a que el puguin lluir durant les competicions del cap de setmana, impulsat per la nova campanya «L’esport és divers— de la Conselleria d’Igualtat, Politiques Feministes i LGBTI+ i Tarragona Esports , que també ha iniciat una campanya de sensibilització i s’ha adherit a la Xarxa NOA contra les agressions masclistes i LGBTIfobicas a través de totes les seves instal·lacions.

És la nostra responsabilitat assegurar-nos que ningú més sigui exclòs, assenyalat o humiliat per ser qui és. L’esport ha de ser un dret i no un privilegi, i és tasca de tothom construir un futur en el que això sigui una realitat. Només així podrem garantir que tothom sense excepció, pugui gaudir dels beneficis físics, mentals i socials que l’esport té per a oferir.