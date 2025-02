Les comparses: L’ànima del Carnaval de Tarragona

Creado: Actualizado:

Cada any, quan s’acosten aquestes dates, Tarragona es transforma en una explosió de color, ritme i alegria. Ja estem immersos en un dels carnavals més espectaculars de Catalunya, una festa que no seria possible sense la implicació, la dedicació i l’esforç de totes les persones que hi participen.

Aquest cap de setmana vam celebrar el 25è aniversari de la Disfressa d’Or, un dels esdeveniments més esperats i que posa en valor la feina increïble que fan les nostres comparses. Durant mesos, centenars de persones treballen incansablement per dissenyar i confeccionar vestuaris, assajar coreografies i preparar cada detall per oferir-nos un gran espectacle. Aquest esforç mereix tot el nostre reconeixement per part de les institucions públiques.

També vull destacar la importància del Bastiment de la Bota i la crema del Ninot i la Ninota, moments emblemàtics que ens recorden que el Carnaval és una celebració plena de simbolisme i tradició. Enguany, es recordarà els artistes i persones afectades per la DANA de València de l’octubre del 2024, una mostra més de la solidaritat i el compromís que defineixen aquesta festa.

Les comparses, escoles de ball, associacions de veïns, la Colla la Bóta o el Club Vaixell són el veritable motor del Carnaval de Tarragona. Són ells qui mantenen viu l’esperit de la festa i fan que el nostre carnaval sigui un referent a la resta del territori. Tarragona pot presumir d’una Rua de Lluïment i d’una Rua de l’Artesania que captiven tarragonins i tarragonines i visitants durant tot el cap de setmana.

El Carnaval és també una eina de cohesió social, un espai on moltes persones troben una forma d’expressió i una manera de participar activament en la vida cultural de la ciutat. La diversitat de les comparses, el treball conjunt i la transmissió d’aquesta passió de generació en generació fan que el Carnaval sigui un patrimoni viu que hem de preservar i potenciar.

Tarragona ha d’entendre que el Carnaval és cultura, és tradició i és talent. I és per tot això que és imprescindible que l’Ajuntament hi doni suport de manera clara i decidida. No es tracta només d’una qüestió d’infraestructures o de logística, sinó d’un compromís ferm amb el treball col·lectiu de centenars de tarragonins i tarragonines. Cal garantir recursos, facilitats i espais per assegurar que el Carnaval creixi i es consolidi com una de les grans festes del calendari, fent que tothom qui hi participa pugui continuar aportant el seu talent i la seva passió sense traves ni dificultats.

Des de la meva experiència de més de 20 anys vivint el Carnaval des de dins, puc dir amb orgull que aquesta és una festa feta per la gent i per a la gent. He vist com s’ha treballat per mantenir viva aquesta tradició, com els més joves s’han incorporat amb força i com cada any la qualitat i l’espectacle han anat millorant. Tarragona pot sentir-se orgullosa del seu Carnaval i de tota la xarxa de persones i entitats que fan possible que any rere any sigui un èxit rotund. Ara toca continuar treballant per fer-lo créixer.

Visquem el Carnaval amb il·lusió i respecte cap a totes les comparses i participants. Que la disbauxa i l’alegria ens omplin de vida un any més!