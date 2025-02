Alfredo Clúa, un servidor públic al servei de Cambrils

Creado: Actualizado:

El magnífic periodista Walter Lippmann, mestre de mestres, dividia els polítics que havia conegut en quatre grans grups: el primer, deia, tenen principis, però no tenen idees. Altres tenen idees, però no tenen principis. També n’hi ha que no tenen principis ni idees. Finalment, afirmava, ens hem de fixar en aquells que tenen idees i principis.

Alfredo Clúa Baldellou, és un alcalde que ha demostrat que té principis morals i idees de les quals milloren la vida de la gent. Darrerament, sentim amb massa freqüència que «tots els polítics són iguals», que són capaços de fer qualsevol cosa per “conservar la cadira”.

Si alguna cosa ha demostrat l’Alfredo és que hi ha responsables polítics com ell que creuen que els valors i els principis són més importants que el poder. Podria haver continuat com dèiem abans, «aferrat a la cadira»? O mirant cap a un altre costat i anar fent i anar tirant? O cedir als xantatges? Doncs sí, sí, podria haver-ho fet.

Però ha decidit just el contrari, demostrar que els egos i les ambicions personals no poden estar per sobre dels interessos generals de Cambrils, demostrant així quina és l’ètica que ha de tenir un servidor públic. No val tot en política; com a la vida, el primer és ser coherent, honest i honrat, mirar als ulls dels nostres convilatans i dir sempre la veritat, com acaba de fer l’Alfredo. El seu exemple parla amb una eloqüència absoluta.

S’ha parlat molt també del compromís amb Cambrils. Mireu, l’alcalde Clúa el compromís l’ha demostrat treballant. Durant un any i mig, tots ho haureu vist, s’ha dut a terme una millora de la gestió interna de l’ajuntament, per guanyar en eficàcia, i també impulsant un treball constant de millora de la via pública.

I ara es comencen a veure els resultats de la bona gestió que s’ha fet en molt temes: per exemple, el contracte del teatre auditori, l’estat de les entitats, les obres del mercat, etcètera. I aquesta és la política útil que ens interessa, les mesures concretes que beneficien la vida quotidiana de milers de cambrilencs i cambrilenques.

Perquè el gran repte de la política no és denunciar les injustícies humanes i mundanes sinó posar en pràctica idees que es tradueixin en mesures reals per transformar la realitat d’acord amb el benestar públic i el bé comú. Mesures com les que ha impulsat l’Alfredo Clúa com a alcalde, un cambrilenc amb principis i amb idees.

Ens calen més persones com l’Alfredo en la política cambrilenca. Persones que assumeixin responsabilitats polítiques per poder dur a terme la necessària transformació cap a un Cambrils socialment més just i més humanista, i no fer-ho amb discursos abrandats però estèrils sinó amb els peus ben assentats al terra, en el món real, i amb idees que siguin factibles de poder dur a la pràctica.

Necessitem, ara més que mai, polítics amb el seu lideratge moral –amb l’autoritas ètica que deien els romans- que combina les seves profundes conviccions morals amb la capacitat de prendre decisions difícils, com ara deixar l’alcaldia abans de fer filigranes estranyes per tirar endavant sense tenir la majoria necessària.

Un alcalde, l’Alfredo Clúa, que mai ha eludit la crítica, ni s’ha amagat de manera covarda quan entenia que calia anar a contracorrent. Sense buscar culpes alienes, ni difamant amb la lleugeresa de la qual alguns fan gala.

Per això no dubto a donar les gràcies a l’alcalde Clúa per aquest any i mig com a batlle de Cambrils. Has demostrat que el bon servidor públic és aquell que treballa per un projecte polític al servei de les persones, i que té la passió per dur-ho a terme i el coratge de lluitar per allò que sabem que és just. Gràcies Alfredo!